El Barça, entre la 'vendetta' y la urgencia ante el Eintracht

Con el recuerdo todavía muy fresco de lo que pasó el 14 de abril de 2022, el Barça vuelve a recibir al Eintracht de Frankfurt en competición europea y en el Spotify Camp Nou. En aquella ocasión, en la vuelta de los cuartos de final dela Europa League, 30.000 aficionados germanos invadieron el coliseo azulgrana. Un día negro para la historia reciente del club. Precisamente, con esa herida todavía abierta, desde la zona noble del FC Barcelona se ha llevado a cabo un dispositivo amplio y exaustivo para evitar que los socios puedan volver a pasar por ese bochorno.

Ayer mismo el Barça emitió un comunicado oficial explicando todas las acciones que se han llevado a cabo para evitar que se vuelva a repetir un episodio semejante. Declarado de alto riesgo el choque, el club ha deshabilitado cualquier opción de que seguidores del Eintracht puedan adquirir entradas para entrar al estadio en zonas que no sean las destinadas oficialmente a su club por la UEFA.

Se ha bloqueado la venta de ingresos en el país de origen del equipo contrario, las entradas serán nominales, se prohibe lucir vestimenta del Eintracht en las zonas del estadio destinadas a la afición azulgrana, etcétera, etcétera.

La afición del Eintracht en el Camp Nou en 2022 / Redes

Dejó cierto trauma lo que sucedió hace ya casi cuatro años atrás y se han activado todas las diligencias posibles. Lógico. Con ese espíritu de ‘vendetta’ afrontará el Barça una cita que tiene unos marcados tintes de urgencia y necesidad. De aquel día ‘sobreviven’ muchos futbolistas. Araujo, Eric, Gavi, Pedri, Ferran, Frenkie, Ter Stegen. Vivieron 90 minutos de lo más surrealistas en los que jugando en casa se sintieron como visitantes. Y ganar y hacerlo con autoridad esta noche puede ayudar a cerrar esa brecha abierta.

SITUACIÓN

Si el Barça llega en un contexto muy positivo a la cita europea tras enlazar seis triunfos seguidos en Liga, la obligación de ganar al Eintracht impera por encima de cualquier otra cosa. Con siete puntos logrados de 15 posibles hasta ahora, el cuadro de Flick necesita vencer todo lo que le queda (nueve puntos en juego ante Eintracht, Slavia de Praga y Copenhague) y esperar que se den una serie de resultados para poder entrar en el TOP-8.

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Eintracht / Dani Barbeito

Ahorrarse la eliminatoria previa a los octavos de final es prioritario, pero es cierto que la situación actual es complicada. El Eintracht que aparecerá por el Spotify Camp Nou será un equipo tocado anímicamente. Los de Toppmöller vienen de caer de forma humillante en Bundesliga ante el RB Leipzig (6-0) y en su último compromiso en Champions recibieron otro correctivo de una Atalanta (0-3) que no está precisamente para tirar cohetes este curso.

Los teutones, séptimos en el campeonato doméstico alemán y en la posición 28ª en Champions con cuatro puntos, aterrizan en la Ciudad Condal con bajas muy sensibles como las de sus delanteros de Batshuayi o Burkardt. Obviamente, Flick huye de cualquier relajación pese a la situación de su rival y al gran momento que atraviesa su equipo. Saldrá con todo. Pero el ‘con todo’ actual incluye varias dudas.

DE DULCE

Tiene a muchísimos jugadores enchufados el de Heidelberg. Y eso, como se dice comunmente en el fútbol, es una bendición y un dilema. Siempre dejas fuera a futbolistas que merecerían estar dentro por su momento de forma. De cara al partido ‘a caixa o faixa’ de esta noche (expresión tan catalana como adecuada para describir lo que significa el choque), Flick podría zarandear el árbol tras introducir rotaciones en Sevilla.

Raphinha es un referente para Lamine Yamal / Valentí Enrich

Lo normal sería que Raphinha volviera al once por un Bardghji que se reivindicó en La Cartuja. Que Lamine, tras hacer de Olmo, volviera a hacer de Lamine en la derecha. Quizás que Lewy entre por Ferran. Y quizás que entre Frenkie y que Eric se coloque junto a Cubarsí en el eje de la zaga. Gerard Martín suma varias actuacions de mérito como central zurdo, pero veremos si es el momento para q ue también descanse.

FIN DE AÑO INMACULADO

El cuadro azulgrana tiene todavía por delante, contando el de esta noche, cuatro partidos antes de que termine 2025. El ‘sweet december’ quiere cerrarlo Flick con pleno ante Eintracht, Osasuna, la eliminatoria de Copa del Rey y un duelo final de altura en Villarreal.