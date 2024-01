El Barça ve más factible ilusionarse con la Champions que con LaLiga

En el Barça no quieren seguir creando expectativas por encima de la realidad. De hecho, ese ha sido uno de los problemas que ha venido castigando al equipo a lo largo de esta temporada. Sin embargo, eso es compatible con la sensación de puertas hacia dentro de que ahora mismo la Champions League -la competición, que no el título- es el camino más asequible para recuperar la ilusión del barcelonismo.

El club catalán ni mucho menos sacará bandera blanca antes de tiempo en la batalla por LaLiga. Y, de hecho, ahora viene un tramo de calendario en el que tanto Girona como Real Madrid pueden dejarse puntos. No obstante, la realidad es la que es: el Barça está a 10 puntos de los blancos y a 11 del Girona, que tiene un partido más. Revalidar el título se ha convertido en una misión más que complicada, principalmente porque requeriría múltiples 'pinchazos' de los dos equipos que van ahora mismo por delante.

Diferente es la historia en Champions, una competición que no premia la regularidad sino los pequeños detalles. A lo largo de este siglo, precisamente el Barça ha sufrido muchas veces la particularidad del torneo. Pese a realizar una campaña más que buena, las eliminatorias a cara o cruz se rigen por sus propias normas y un solo resbalón puede mandar al traste todos los pronósticos.

Subidón o peligro de abismo ante el Nápoles

Ante tal tesitura, en el club están convencidos de que es la competición continental la que puede 'resucitar' a una afición ahora mismo muy baja de ánimos. A la afición y también a una plantilla que por momentos se cree mucho más limitada de lo que realmente es. El choque ante el Nápoles será duro, pero los azulgranas son favoritos y además cuentan con la vuelta en Montjuïc. En ese doble duelo, la energía de los jóvenes junto a la experiencia de los más veteranos debe ser la combinación perfecta para acceder a cuartos.

De meterse entre los ocho primeros, en el Barça creen que la intensidad del equipo irá para arriba, pues al final el grupo tendrá una motivación por la que seguir apretando los dientes. Todos querrán opositar al once, por lo que la competencia interna será el mejor aliado del cuerpo técnico. El miedo, en cambio, es caer en octavos y que la plantilla se deje ir, lo que pondría en riesgo hasta el acceso a la próxima Champions.

Los cuartos de final se disputan en abril y ahí sí el sorteo podría tener un papel clave. Fuentes del club no tiene ningún problema en admitir que emparejarse con Manchester City supondría necesitar un milagro para pasar, pero recuerdan que en el bombo también habría rivales vencibles. Sobre todo el ganador del Dortmund-PSV. Y en ese caso, el equipo lo tendría en su mano para plantarse entre los cuatro mejores del continente.

Sin presión alguna si avanzan

Lógicamente, y viendo los problemas defensivos del equipo, en la entidad que preside Joan Laporta remarcan que ahora mismo la única prioridad es cortar la sangría atrás. No sirve de nada realizar cualquier tipo de hipótesis si el equipo no se acerca al menos un poco a la solidez que sí alcanzó la temporada pasada. Si eso ocurre en las próximas semanas y se logra acceder a cuartos, el momento de confianza será otro. Además, a este equipo se le ha dado tantos 'palos' que el Barça no tendría ningúna presión en cuartos. Pues nadie puede morir dos veces y al equipo de Xavi hay quien ya le ha matado en varias ocasiones.

Por último, desde el club también recuerdan que en las eliminatorias de Champions no siempre gana el mejor, sino el que comete menos errores en 180 minutos. Así como en los últimos años el club lo vivió al revés, ahora, sin el papel de favorito, la gestión de las emociones puede ser diferente. ¿Qué presión tendría el Barça si viajara a Londres para medirse al Arsenal en la vuelta de cuartos de final tras haber empatado 0-0 o 1-1 en Montjuïc? El elenco de Xavi tiene muy poco a perder y confía en sacarle rédito a dicha carta.