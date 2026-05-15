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FC BARCELONA

El Barça ve a Eric Garcia de lateral el próximo curso

El de Martorell ha demostrado ser un multiusos este curso para Flick y puede asentarse en el carril; Flick también está muy satisfecho con Xavi Espart

Atlético de Madrid - FC Barcelona I La targeta roja a Eric García

Atlético de Madrid - FC Barcelona I La targeta roja a Eric García

La historia se repite: el Barça se quedó con diez tras la expulsión de Eric García / Champions

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

No fue algo circunstancial ni casual que Eric Garcia fuera titular en el carril diestro de la defensa en el Clásico, el día que el Barça podía proclamarse campeón de Liga. Jules Kounde, indiscutible en el lateral diestro toda la temporada pasada y la primera mitad de la actual, estaba disponible y al 100%. Y Flick decidió apostar por el de Martorell.

Eric García es un futbolista espectacular

Eric García, durante el Clásico / Valentí Enrich

Si por algo se ha destacado hasta ahora Eric ha sido por su versatilidad. Es oro para un entrenador el contar con un futbolista que te garantiza un '7' hasta en cuatro o cinco posiciones del campo. Tiene un valor incalculable porque, como ha sucedido en la actual, durante las temporadas hay mil contratiempos.

Hasta en cuatro posiciones

Al zaguero formado en La Masia lo hemos visto ejerciendo de centrocampista más posicional, de lateral diestro y ocupando las dos posiciones de central. En todas ellas ha rendido de forma notable. Comodín, parche. Llámenlo como quieran.

Eric Garcia, junto a Julián

Eric Garcia, junto a Julián / FCB

El caso es que, según ha podido saber Sport, no fue algo anecdótico el movimiento de Hansi del otro día ante el Madrid. La idea en el club pasa, a priori, porque Eric se establezca como lateral diestro. Obviamente, mantenerlo como una opción cuando haya necesidades en otras demarcaciones, pero que parta desde ahí.

Muy repartido

Hasta ahora, su posición principal era de central (en la que creció en La Masia y se asentó en el City), pese a que este curso se ha repartido mucho: 25 partidos de central, 13 de centrocampista y 11 de lateral. Cifras que muestran a la perfección su versatilidad. Regresó a la Ciudad Condal el verano de 2021. Un lustro después, su ascendencia ha ido claramente en aumento.

Pedri y Eric Garcia llevarán la manija y sustentarán el centro del campo en el Metropolitano

Pedri y Eric Garcia, en una imagen este curso / Dani Barbeito

No hay que olvidar que el de Martorell llegó a tener un pie fuera del club tanto el verano de 2024 como el mercado invernal de la 2024/25. Jugaba poco y quería salir en busca de minutos. Una conversación con Flick lo cambió todo. La recta final de la pasada campaña fue relevante, sobre todo con la lesión de Kounde, y a partir de ahí su figura no ha parado de crecer. Hasta el punto de que con la salide de Ter Stegen Eric pasó a ocupar una plaza en la lista de capitanes.

Capitán

Es un líder en el vestuario y sobre el césped todo corazón y garra. Flick valora todo eso y también que con él de lateral se puede permitir que se descuelgue más el contrario (ya sea Cancelo o Balde). Eric es todo disciplina defensiva y táctica y nunca baja a nivel de concentración.

Eso no significa que vaya a salir Kounde. Lógicamente, el club está abierto a escuchar ofertas. El galo hizo un curso pasado espectacular, pero ha bajado su rendimiento en el actual. Y esas lagunas que ha sufrido en algunos partidos le han pasado factura. Eso sí, renovó hasta 2030 y tiene la sartén por el mango.

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Veremos cómo queda el puzle en el carril porque el staff técnico también está muy satisfecho con el rendimiento y proyección de Xavi Espart. Y vuelve Héctor Fort de la lesión.

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