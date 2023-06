El Barça ve aún muy alto el precio por Amrabat

La Fiorentina pide 30 millones más bonus y no llegarán a esas cifras Deco busca alternativas en el mercado para suplir a Busquets

Sofyan Amrabat es uno de los centrocampistas que más gusta al cuerpo técnico para suplir a Busquets. No es ni mucho menos el mismo perfil, pero sí un jugador físico que podría ayudar a competir en Europa. El marroquí tenía el OK para venir en enero siempre que fuera en calidad de cedido y ahora el Barça ve demasiado cara la operación. La Fiorentina está exigiendo 30 millones más bonus por el futbolista y no acepta jugadores como moneda de cambio y en esas condiciones es difícil que pueda acabar como blaugrana.

En las última cumbre de fichajes, Xavi incidió en que todos los esfuerzos deberían centrarse en el fichaje de un pivote posicional por delante de la defensa. El club confía en cerrar a Gundogan, pero a Xavi le gustaría tener algún jugador de corte más defensivo con buena salida de balón. Su sueño era Zubimendi, pero es prácticamente imposible que venga, por lo que se están mirando otros perfiles. Amrabat era uno de ellos, pero la nueva dirección deportiva del Barça considera que a ese precio puede haber opciones mejores. El marroquí no está descartado ni mucho menos, pero en el Barça saben que pueden perderle en el caso de que no se muevan rápido. Y no lo harán.

Deco insiste en que no se puede fallar en este fichaje estratégico, por lo que se van a tomar su tiempo para negociar con varios futbolistas y acabar decidiendo siempre que el límite salarial permita una operación de este tipo. El Barça sabe que Amrabat desea venir y que si se aguanta el tipo, el precio del jugador va a acabar bajando. El peligro es que clubs como Bayern o Liverpool activen su contratación y no quede tiempo para reaccionar, aunque es un riesgo que asumen.

El nuevo director deportivo ha aportado algunos nombres más a la lista de posibles fichajes, todos ellos supeditados a que haya salidas importantes. El Barça puede hacer una inversión alta y quiere estar muy seguro de que el perfil elegido es el adecuado para el presente y futuro del equipo. Xavi ve en esta posición a De Jong o Gundogan, pero siempre que sea un partido menos exigente físicamente.