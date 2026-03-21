¡El Barça valoraría escuchar ofertas por Koundé en junio!

El Barça va a apostar por alguna salida en verano para afianzar su estrategia de fichajes. La idea es traspasar futbolistas que no formen parte de la columna vertebral, aunque por ahora no han llegado propuestas claras en este sentido. El periodista Matteo Moretto avanza que el club blaugrana estaría abierto a escuchar ofertas por Jules Koundé siempre que fueran cantidades multimillonarias. El francés lo ha jugado prácticamente todo con Flick hasta su lesión aunque está previsto que regrese al equipo tras el parón liguero.

Koundé se ha especializado en la banda derecha como lateral titular y prácticamente intocable. El Barça le fichó procedente del Sevilla por más de 50 millones de euros y con la vitola de ser uno de los centrales con mayor progresión del mundo. Jugó en esta posición en los primeros meses, pero las circunstancias hicieron que ya Xavi Hernández le colocara en la banda y Koundé, al igual que en la selección francesa, ha rendido a muy buen nivel.

En los últimos mercados de verano se ha especulado siempre con su futuro ya que Koundé es un futbolista con muchas opciones en la Premier League y el Chelsea, que ya le quiso antes de firmar por el Barça, ha insistido con él en algunas ocasiones. Pese a todo, Koundé nunca ha querido salir del Barça y renovó su contrato hasta el 2030 con una cláusula de 1000 millones de euros. Si no es a través de una negociación de traspaso es imposible que sea.

Matteo Moretto ya indicó semanas atrás que el Barça también podría escuchar ofertas por Alejandro Balde. Lo que queda claro es que estas informaciones apuntan a los laterales, posición en las que el Barça ha tenido problemas en los últimos años. Eric Garcia ha jugado muchos partidos ahí y también se fichó al portugués Cancelo para tener más competencia y poder rotar en las dos bandas.

La idea del Barça es quedarse en propiedad a Cancelo siempre que el internacional luso salga con la carta de libertad del Al Hilal y acceda a rebajarse el salario para que el Barça pueda inscribirle. Cancelo se ha afianzado en la titularidad aprovechando las bajas por lesión.