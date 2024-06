El Barça valora a Gündogan pero escucharía ofertas por él

En una situación ideal, el Barça no planificaría con la calculadora en la mano. Sin embargo, el 'fair play' lleva agobiando al club en los últimos años, por lo que la gestión del espacio salarial pasa incluso por delante de criterios estrictamente deportivos. Si contaran únicamente estos últimos, el Barça jamás se plantearía la situación de un Ilkay Gündogan que ha cumplido con nota en su primer año como culé. Pero la incómoda realidad lleva a la entidad que preside Joan Laporta a la conclusión de que una hipotética salida del teutón este verano no supondría ningún problema.

A sus 33 años, el ex del Manchester City ha dejado claro que en el último tercio de campo su calidad puede ser diferencial. Ilkay ha repartido 14 asistencias este curso, lo que supone un récord personal. Cerca del área rival, el teutón encuentra el espacio donde muy pocos lo hacen.

La idea de Hansi Flick, al menos de base, es utilizar un 4-2-3-1. Además de Gündogan, Pedri también viene exhibiendo que en la posición de mediapunta saca su mejor versión. Es por esto que en el Barça consideran que dicha demarcación seguiría igualmente muy bien cubierta en caso de que saliera Ilkay, que cuenta con una de las fichas más altas de la plantilla.

Ilkay quiere continuar

A día de hoy, al Barça no le consta que Gündogan se plantee salir. El jugador ha recibido varias propuestas interesantes a nivel económico pero por ahora solo piensa en seguir como azulgrana. Y el club catalán no tiene intención de empujarle ni mucho menos a hacer las maletas. El centrocampista tiene firmado un segundo año más otro opcional que dependerá de su participación en la temporada entrante.

Pero eso no quita que, internamente, en el Barça consideren que facilitarían la salida de Ilkay si este pidiera salir. Se escucharían ofertas por él y el club consideraría incluso un traspaso muy a la baja. No hay que olvidar que el jugador llegó libre y, por lo tanto, todo lo que se ingresara sería neto. Además, el principal deseo del club no es tanto hacer caja sino liberar espacio salarial.

El verano es largo y en Can Barça no se descarta ningún escenario. No solo con Ilkay, sino con la gran mayoría de la plantilla. Son pocos los jugadores considerados estructurales. Respecto al resto, todo es estudiable.