El Barça valora avanzar la renovación de Dembélé

El club blaugrana ve propicio el momento para dejar clara su apuesta por el extremo En febrero podrían comenzar los contactos para demostrar su apoyo al jugador tras el Mundial

Ousmane Dembélé no lo está pasando bien tras un mal Mundial con Francia. Pese a todo, Xavi Hernández le considera fundamental para el proyecto como un jugador diferencial y el club blaugrana valora avanzar los contactos para renovar su contrato que expira en el 2024. La negociación no se quería abordar hasta finales de temporada, pero ahora podría avanzarse a febrero.

El club blaugrana quiere lanzar un claro mensaje de apoyo al futbolista apostando por él para el futuro. Dembélé finalmente optó por quedarse en el club blaugrana una vez finalizado su anterior contrato aunque hubo muchas tensiones con su entorno rompiendo varias veces las negociaciones. Finalmente se pactó un contrato corto y con una cláusula de rescisión baja.

En el Barça también creen que es un buen momento porque Dembélé ahora podría no despertar tanto interés en el mercado por lo que habría muchas menos interferencias en las conversaciones. El Barça no quiere entrar en ninguna puja ni comenzar la próxima temporada sin haberle renovado para evitar todos los problemas que se dieron en su renovación anterior. Ahora puede darse una tranquilidad que, dentro de unos meses, podría cambiar.

Dembélé siempre ha dejado claro que desea seguir en el club. Se siente a gusto en el Barça y en Barcelona y su rol en el vestuario ha mejorado mucho en este último curso sintiéndose más apoyado y respetado. El Barça entiende que es un futbolista válido a pesar del bajonazo del Mundial y prueba de ello es que, junto a Lewandowski, es el futbolista más utilizado por Xavi Hernández en el ataque.

Por el momento, el Barça no ha hecho movimiento alguno aunque es probable que se cite ya a su agente en febrero para comenzar a hablar. En el caso de que no se pueda concretar un entente de aquí al verano, el Barça podría verse obligado, de nuevo, a colocarle en el mercado, algo que ahora no se contempla.