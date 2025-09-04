El Barça-Valencia, en el Johan Cruyff al 90%

El Barça sigue trabajando sin descanso para regresar al Spotify Camp Nou lo antes posible. El objetivo marcado desde la entidad para esta temporada era poder disputar el primer encuentro de Liga como local, ante el Valencia y tras el parón de selecciones del mes de septiembre, en casa. Sin embargo, parece muy poco probable que así sea. Desde el club aún no han descartado esta posibilidad y se han dado de margen unos días para tomar una decisión definitiva.

Así será el regreso al Spotify Camp Nou / FCB

LaLiga, al contrario de lo que sucede con la UEFA, no ha puesto una fecha límite para recibir por parte del Barça la comunicación en la que se determine el estadio para la cuarta jornada del campeonato, aunque la previsión es que sea el próximo lunes cuando se elija las instalaciones. El 'timing' coincide con las previsiones por parte del club, que está ahora a la expectativa de recibir todos los permisos necesarios para empezar a explotar de nuevo el estadio. Queda aún mucho para que pueda rentabilizarse en su totalidad, pero incluso con una capacidad limitada, significaría un gran paso a todos los niveles.

Desde el Barça explican que la empresa DEKRA, encargada de validar, certificar y, en definitiva, dar el visto bueno a las obras realizadas hasta la fecha en el Spotify Camp Nou, ha inspeccionado este jueves las instalaciones y deberá ahora emitir un informe que remitirán al Ayuntamiento de Barcelona. Si las conclusiones son positivas, como así esperan desde el club, será entonces el consistorio quien deberá cursar el permiso de primera ocupación. Desde las oficinas blaugrana son optimistas en que todos los actores implicados agilicen lo máximo posible la tramitación de la documentación, aunque también son conscientes de que hay poco margen de tiempo.

Spotify camp Nou a 14 de agosto / SPORT

De ahí que, pese a no descartar jugar ante el Valencia en el Camp Nou, pero asumiendo que ya no depende del club, se haya previsto la posibilidad, prácticamente ya una realidad, de que los de Hansi Flick reciban al conjunto che en el Johan Cruyff. La prueba de que aún no se trata de una decisión tomada al cien por cien son las pruebas realizadas este mismo jueves en el Spotify con los vídeomarcadores. En todo caso, el Barça está ahora en manos de agentes externos cuya última palabra es imprescindible para volver a casa.

Fermín celebra uno de los goles ante el Como en el Gamper / Dani Barbeito / SPO

De todas formas, el optimismo en el seno de la entidad para disputar en el Camp Nou la quinta jornada de Liga, que el Barça disputará como local el próximo 21 de septiembre ante el Getafe, es total. De la misma manera que la visita del Valencia apunta a Sant Joan Despí, el club está convencido de que hay tiempo de sobras para obtener los certificados necesarios para recibir a los madrileños.

Tres partidos, tres escenarios

Así están las cosas para la Liga, aunque la situación es algo distinta para la Champions porque los requisitos que pide la UEFA son algo más exigentes. El organismo que preside Ceferin no aprueba, más allá de los permisos obtenidos, que la zona de Lateral del estadio no esté habilitada, algo que parece muy poco probable que pueda estar listo para el 1 de octubre con la visita del PSG, por lo que la previsión es que este partido se dispute en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Así, los tres primeros encuentros como local del Barça, curiosamente, podrían jugarse en tres estadios distintos.