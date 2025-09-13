Barça - Valencia: horario y dónde ver el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

Tras las dos largas semanas de parón de selecciones, por fin vuelve LaLiga y lo hace con una jornada en la que el FC Barcelona disputará su primer partido de la temporada como local. Finalmente, el escenario del encuentro será el Estadi Johan Cruyff, después de agotar las opciones de jugar en el Spotify Camp Nou. En cualquier caso, los de Hansi Flick tienen la obligación de sumar los tres puntos después del empate ante el Rayo Vallecano.

El arranque de curso del Barça ha sido algo irregular. En el primer partido, contra el Mallorca, el conjunto azulgrana fue muy superior, pero las dos expulsiones en el cuadro bermellón hicieron que el equipo de Flick bajase de nivel en la segunda mitad. Esta sensación fue extensible al siguiente encuentro, en el cual el Barcelona empezó perdiendo por 0-2 ante el Levante. No obstante, los azulgranas supieron reaccionar a tiempo y culminando una espectacular remontada.

En la tercera jornada, el conjunto catalán visitó Vallecas para enfrentarse al Rayo. En una plaza siempre difícil de torear, los de Flick fueron incapaces de superar al siempre trabajado equipo de Iñigo Pérez. Con un empate en el marcador, el Barcelona se quedó con siete puntos antes del inicio del parón y cayó a la cuarta posición, por detrás de Real Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Así pues, el Barça necesita una victoria para intentar acercarse lo máximo posible al liderato del campeonato doméstico. Lo deberá hacer sin los lesionados Gavi, De Jong y Balde. Además, Raphinha y Araujo llegan después de los largos viajes por las eliminatorias sudamericanas, por lo que podrían descansar.

De todos modos, se verá las caras contra el Valencia de Carlos Corberán, un rival que se le dio tremendamente bien en la última temporada. 7-1 en Liga y 0-5 en la Copa del Rey fueron los resultados que cosecharon los azulgranas, que supieron aprovechar a la perfección los espacios a la espalda de la defensa ché.

Ahora bien, el conjunto valenciano ha mejorado desde entonces y ya no es tan débil defensivamente. Además, a tenor de lo sucedido en los últimos enfrentamientos, se espera que Corberán haga un planteamiento más conservador. En el inicio de LaLiga, el Valencia suma una derrota, un empate y una victoria. El triunfo se produjo en la tercera jornada, en un duelo contra el Getafe en la que los chés fueron muy superiores.

HORARIO DEL BARÇA - VALENCIA

El partido entre el FC Barcelona y el Valencia FC, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, tendrá lugar este domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores.

DÓNDE VER EL BARÇA - VALENCIA

El Barça - Valencia se podrá ver en directo en España a través de Movistar LaLiga TV, disponible a través de los operadores de televisión Movistar Plus + y Orange.

