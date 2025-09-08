Barça - Valencia, decisión aplazada: el club se da 24 horas de margen

Aunque todo apuntaba a una decisión inminente, la última reunión estratégica de los responsables del FC Barcelona ha cambiado el escenario y la incógnita sobre el estadio del Barça-Valencia de este domingo no se resolverá hasta dentro de 24 horas.

El FC Barcelona mantiene una mínima esperanza de volver al Camp Nou para el estreno liguero como local, aunque todo dependerá de la inspección decisiva que el Ajuntament de Barcelona llevará a cabo mañana martes sobre el estado de las obras del Spotify.

Inspección del Ajuntament de Barcelona

El club azulgrana aguarda el visto bueno municipal para obtener el Permiso de Primera Ocupación de la denominada Fase 1A, que contempla un aforo provisional de 27.000 espectadores en el nuevo Camp Nou. Solo en caso de recibir la autorización, la vuelta al estadio sería posible. En cambio, si no se logra este permiso, el Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 aficionados, acogerá el encuentro frente al Valencia. Una decisión que, según fuentes del club, se comunicará el martes por la tarde después de la inspección de mañana.

El Johan Cruyff, por su parte, está prácticamente listo para cumplir con las exigencias planteadas por LaLiga. Durante la última semana se han realizado las adecuaciones necesarias, como la instalación de las cámaras de VAR y la mejora de las conexiones de fibra óptica, lo que deja el recinto preparado como plan B. La patronal ya informó al club de la necesidad de tener listos todos los avances para garantizar el desarrollo normal de un partido de la máxima categoría.

En cualquier caso, la opción preferida por el club azulgrana sigue siendo el regreso al Spotify Camp Nou después de dos temporadas de exilio y un intento fallido de reapertura para el duelo ante el Como con motivo del Trofeu Joan Gamper, que también se acabó disputando en el Johan.

En todo caso, a estas alturas, la decisión depende únicamente de la inspección municipal y, de momento, habrá que esperar 24 horas más para saber si el Barça vuelve al Camp Nou este domingo o si el Johan Cruyff, que es la opción más plausible, se convierte en el escenario del estreno liguero en casa.