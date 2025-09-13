Barça - Valencia: alineaciones probables del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Barça vuelve al ruedo y lo hace con su primer partido de la temporada como local. Después de tres encuentros consecutivos jugando como visitante, en los que el equipo de Flick sumó siete puntos, los azulgranas están obligados a ganar para no descolgarse del liderato. Será este domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas cuando los azulgranas reciban al Valencia en el Estadi Johan Cruyff.

Un empate en la última jornada en Vallecas hizo que el equipo catalán cayese a la cuarta posición por detrás de Real Madrid, Athletic Club y Villarreal, conjunto con el que está empatado a puntos. El equipo de Hansi Flick estuvo muy espeso ante el Rayo y no fue capaz de transformar las pocas ocasiones que tuvo. El resultado, sin embargo, no fue sorprendente teniendo en cuenta la dinámica irregular que el equipo venía arrastrando desde la primera jornada.

Ahora, después de desconectar por el parón de selecciones, el Barça no puede volver a fallar y debe enchufarse para recuperar su brillante nivel de pretemporada. En este sentido, el equipo de Corberán, al que el Barcelona ya goleó el curso pasado tanto en LaLiga (7-1) como en la Copa del Rey (0-5), puede ser un rival propicio para que los de Flick puedan explotar sus virtudes. En los anteriores duelos, fueron clave los desmarques a la espalda de la defensa ché, algo que tendrá muy en cuenta Flick de cara a conformar el once.

En defensa, la principal novedad será Gerard Martín, que ocupará el puesto del lesionado Alejandro Balde en el lateral zurdo. Jules Koundé estaría en la otra banda, mientras que el eje la zaga lo podrían formar Cubarsí y Eric Garcia. El entrenador alemán había confiado en Araujo en los dos primeros partidos, pero el largo viaje desde Chile hace que Flick no quiera correr riesgos ante el inminente estreno en la Champions.

Como es habitual, Pedri será fijo un centro del campo donde estará acompañado por Marc Casadó. El catalán aprovechará las bajas de Gavi y Araujo. En esta demarcación también podría volver Marc Bernal, ya recuperado de su lesión. En la mediapunta parte con muchas opciones Fermín López, que no fue titular ni contra el Levante ni ante el Rayo, pero que podría hacer gala de su juego vertical contra el Valencia.

Rotaciones en la delantera

Arriba, Lamine Yamal es indiscutible en la banda derecha, pero hay dos grandes incógnitas. Lo más probable es que Raphinha, que tan solo ha realizado tres entrenamientos tras jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar en Bolivia, parta desde el banquillo. Su lugar en el once lo ocuparía Rashford, que tendría un partido propicio para explotar su velocidad. Por último, la duda principal es si Flick optará por Ferran Torres o Lewandowski. El de Foios ha respondido a la confianza del técnico azulgrana, pero el polaco también necesita rodaje antes del encuentro ante el Newcastle.

Por su parte, el equipo de Corberán llega a este duelo ante el FC Barcelona sin ninguna baja. El Valencia podría salir con defensa de cinco con Copete, Tárrega y Diakhaby como centrales. La principal incógnita es si el 'nueve' titular será Danjuma o Hugo Duro.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - VALENCIA

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine, Rashford y Ferran Torres.

Valencia CF: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Santamaria; Rioja, Diego López y Danjuma.