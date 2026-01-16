El Barça ultima un nuevo patrocinador para la camiseta

El FC Barcelona sigue con una situación comprometida tanto en lo económico como en términos de Fair Play Financiero, ya que el club todavía no alcanza la regla del 1/1. Para conseguir este objetivo y volver a la 'normalidad', cualquier ingreso cuenta, tanto la venta de jugadores como conseguir nuevos patrocinadores, y en este último caso el Barça parece que ha avanzado para sumar un nuevo sponsor.

Según información de MD, desde la entidad presidida por Joan Laporta se está ultimando un acuerdo para sumar un nuevo patrocinador en la elástica del primer equipo. No obstante, el acuerdo debería ser ratificado por los socios compromisarios. Por este motivo, haría falta convocar una Asamblea de Compromisarios extraordinaria, que se celebraría antes de las próximas elecciones presidenciales.

Flick posa con la camiseta de Gavi / FCB

La parte trasera de la camiseta, sin monetizar

Tras colocar a Qatar en la parte delantera de las equipaciones azulgrana en 2012, se decidió que UNICEF pasaría a la parte trasera, sin desaparecer de la vestimenta culer. El acuerdo con la oenegé estuvo vigente durante 10 años más, hasta que en verano de 2022 fue sustituida por ACNUR, agencia de la ONU encargada de proteger a personas forzadas a huir por conflictos, guerras y persecuciones. De esta manera, la parte trasera seguía destinada a fines 'benéficos' y no a obtener ingresos, incluso, la propia entidad azulgrana abona 400.000 euros por temporada a ACNUR. No obstante, el contrato con ACNUR finaliza este verano, y parece ser que por primera vez se optaría por monetizar esta posibilidad.

Con Spotify en la parte delantera de la camiseta y MIDEA cerrada para sustituir a Ambilight en la manga, el Barça habría recibido una importante oferta económica de una marca relacionada con los nuevos mercados económicos emergentes en los próximos años, según se informa desde 'Mundo Deportivo'. La intención del club sería aceptar dicha oferta, en un contexto de dificultades económicas, aunque el acuerdo debería ser ratificado en la Asamblea de Compromisarios extraordinaria. Además, dicha asamblea serviría también para ratificar el acuerdo con Spotify para la parte delantera de la camiseta y de los Naming Rights del Spotify Camp Nou, hasta 2030 y 2034 respectivamente, ya que no fueron sometidos a votación en la el pasado octubre.