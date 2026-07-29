El Barça ultima un amistoso en Marruecos para completar la pretemporada

El FC Barcelona sigue perfilando su planificación para las semanas previas al inicio de la temporada. Más allá del trabajo de Hansi Flick sobre el césped y de los movimientos en el mercado, el club continúa cerrando los últimos detalles de su calendario de pretemporada.

Según ha confirmado el propio Barça a través de un comunicado, el club trabaja para disputar un nuevo partido amistoso el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos) frente a un equipo local.

El encuentro coincidiría con la primera jornada de LaLiga, aunque el conjunto blaugrana no debutará ese fin de semana al haberse aplazado su partido frente al Athletic Club debido a la participación de varios de sus futbolistas en fases finales del Mundial 2026. Aun así, todavía quedan algunos aspectos organizativos por resolver antes de que el amistoso pueda hacerse oficial.

Lamine Yamal y Dani Olmo, durante un partido con España / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La intención del Barça es aprovechar esa ventana en el calendario para sumar un último compromiso competitivo antes de afrontar el arranque de la temporada. El cuerpo técnico considera que un encuentro más permitirá al equipo llegar con un mayor ritmo de competición y seguir repartiendo minutos entre los futbolistas del primer equipo y los numerosos canteranos que están realizando la pretemporada bajo las órdenes de Flick.

Una parada más antes del Gamper

El conjunto blaugrana se encuentra actualmente concentrado en St. George's Park, en Inglaterra, donde prepara una temporada cargada de exigencia. Tras los amistosos en tierras británicas, el Barça viajará a Italia para disputar el triangular de Udine frente al Udinese y al Nottingham Forest el 8 de agosto. Si finalmente se cierra el encuentro en Marruecos, Tánger será la siguiente parada antes de regresar a Barcelona para disputar el Trofeo Joan Gamper frente al Al Ahly, previsto para el 19 de agosto.

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Además del aspecto deportivo, el amistoso también reforzaría la estrategia de expansión internacional del club. El norte de África es uno de los mercados donde el Barça cuenta con una mayor masa social y la entidad considera prioritaria su presencia en la región.

Si las conversaciones llegan a buen puerto en los próximos días, el equipo de Hansi Flick añadirá una nueva cita a su calendario antes de centrar definitivamente todos sus esfuerzos en el inicio de la competición oficial.