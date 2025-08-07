¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!

El Barça e Iñaki Peña parecía que iban a separar sus caminos a través de una rescisión de contrato, pero el club blaugrana podría acabar recaudando algo de dinero en un traspaso y ahorrándose el año que le queda de contrato. El Como de Cesc Fàbregas, que este fin de semana disputará el Gamper ante los blaugrana, se ha interesado por el portero ya que busca una pieza en esa posición para prácticamente completar plantilla. El interés es firme y podría implicar una pequeña venta para la entidad blaugrana a la espera de que haya oferta oficial. El principal problema ahora es que el Barça no soltará al portero hasta que Joan García esté inscrito.

El Como llevaba días en el mercado sondeando porteros y el principal candidato era Kevin Trapp, el veterano portero alemán del Eintracht de Frankfurt. Según el periodista italiano Alfredo Pedullà, los italianos han descartado al cancerbero alemán para fijarse directamente en la situación de Iñaki Peña. Es un portero que busca Cesc Fàbregas, técnico que está pescando numerosos jugadores en la Liga española y también en el Barça.

Los agentes de Iñaki Peña se reunieron con el director deportivo del Barça, Deco, este mismo miércoles para comunicar la situación. Y tienen prisa. Porque quedan algo más de 20 días para cerrar el mercado e Iñaki tiene propuestas encima de la mesa que deberían cerrar ya. El problema es que, hoy por hoy, es el único portero inscrito de la primera plantilla y el club blaugrana no lo soltará hasta que tenga la certeza de que puede inscribir o a Szczesny o a Joan García para el debut liguero ante el Mallorca. Y eso, como mucho, será a finales de la próxima semana.

El Como viaja a Barcelona este sábado con toda su directiva y podría ser el momento para avanzar en la operación de fichaje de Iñaki Peña, quien estaría encantado de recalar en el Como, un club que se está reforzando mucho y bien y podría ser una de las sorpresas del próximo curso.

Iñaki Peña tiene también encima de la mesa el interés del Celta y del Galatasaray. El club gallego solo le firmaría si el portero se desvincula del Barça con la carta de libertad y le paga parte del salario de este curso en forma de rescisión o bien le renuevan y le ceden por una temporada pagando la mitad de la ficha. Evidentemente, al Barça le interesaría mucho más la vía del Como.