El Barça tranquiliza a Sergi Roberto

Sergi Roberto es un futbolista que ha entrado en el mercado futbolístico desde este lunes. A pesar de que la renovación por una temporada ya está apalabrada y redactada, no se han podido firmar los documentos a la espera de que el FC Barcelona obtenga el 'fair-play' financiero.

El canterano sigue, por tanto, de vacaciones y a la expectativa de los movimientos que puedan producirse en el club. De todos modos, su paciencia no será ilimitada y puede haber una fecha clave el 10 de julio.

El Barça vuelve a los entrenamientos y Sergi Roberto no podrá entrenarse con sus compañeros si antes no tiene el contrato firmado. Todo apunta a que el club pronto saldrá del agujero económico y llegará a la ansiada fase del 1:1 para poder fichar. Mientras, el club no puede inscribir a nuevos jugadores o futbolistas renovados, como es el caso del de Reus.

Sergi Roberto sabe que tiene la confianza del director deportivo, Deco, y que el nuevo técnico, Hansi Flick, también estaría encantado de que fuera por segunda temporada el capitán del equipo.

Deco y Flick confían en Sergi Roberto / FCB

Por tanto, se dan los condicionantes deportivos para que siga, tampoco hay ningún problema en el contrato de un año entre el club y el futbolista, pero el FC Barcelona debe solventar su contexto económico dentro de LaLiga.

Sergi Roberto acepta seguir un año más con uno de los sueldos más bajos de la plantilla por su sentimiento barcelonista y ganas de levantar trofeos como capitán, además de inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou.

Sergi Roberto esperará y confía en no tenerse que encontrar en la tesitura de tener que tomar una decisión que no sea la de continuar en el FC Barcelona.

Su prioridad es seguir en Europa

Varios clubs ya están llamando a su puerta para incorporar a un futbolista libre, a coste cero, con un gran bagaje en el mundo del fútbol, por lo que es una gran oportunidad de mercado.

De no quedarle otro remedio que marcharse, una opción aún lejana, su prioridad es continuar en el futbol europeo y tiene especial interés en la Premier League. No tendría problemas de adaptación por su dominio del inglés y el juego británico de campo abierto le va como anillo al dedo.

Sergi Roberto también ha dejado la puerta abierta a acabar su carrera en la MLS norteamericana, pero eso ya sería cuando fuera más veterano. A los 32 años le queda cuerda por delante en el fútbol del más alto nivel competitivo.