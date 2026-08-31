El Barça, un trampolín para que Gabriel Jesus convenza a Ancelotti y vuelva a la selección brasileña

Fichar por el Barça representa acceder a la primera línea mediática mundial. Es un escaparate único. Nada puede compararse, a nivel de clubes, con el impacto que supone jugar con la camiseta blaugrana, porque no existe ningún otro escenario futbolístico como el Spotify Camp Nou.

Barcelona es la plaza ideal para lanzarse al estrellato y, quien tiene calidad, llegar a ser el mejor del mundo. Y, en el caso de Gabriel Jesus, a sus 29 años, es el club perfecto para relanzar una carrera brillante que se ha visto menguada en las últimas temporadas por las lesiones.

Gabriel Jesus, un '9' que llega del Arsenal / Associated Press/LaPresse / LAP

El poder económico de la Premier League, donde el delantero brasileño ha actuado durante nueve temporadas y media, no puede competir con el intangible de actuar en el único club que es más que un club y que es sinónimo de excelencia en el fútbol de ataque.

Y, además, hacerlo ahora tiene un valor añadido: este Barça es un equipo espectacular que conforma la columna vertebral de la actual campeona del mundo y que, con Hansi Flick, ofrece un juego que enlaza con la mejor tradición cruyffista de la entidad.

Primero, triunfar en el Barça

Gabriel Jesus quiere utilizar todo este entorno tan favorable para hacer relucir toda su calidad, tras una última temporada de transición en el Arsenal, donde salía de una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El '9' quiere aprovechar todos los minutos de juego que se gane con su esfuerzo para ayudar a conquistar títulos al Barça, porque es un ganador nato y, como consecuencia de ello, está convencido de que podrá regresar a la selección brasileña, que es una gran ambición personal.

Un currículo brillante con Brasil

Son muy pocos los delanteros que pueden decir en Brasil que han disputado dos veces la Copa del Mundo siendo titulares con la 'verdeamarela'. En el caso de Gabriel Jesus, fue en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde acabó cayendo lesionado. Ha sido 64 veces internacional absoluto, con 19 goles y 13 asistencias, y ha ganado una Copa América.

A ello hay que sumarle la medalla de oro olímpica en los Juegos de Río 2016, la primera que conquistaba Brasil y con la que el fútbol masculino canarinho cerró el círculo con todos los títulos posibles.

Gabriel Jesus en el Mundial de Qatar 2022 / EFE

La carrera de Gabriel Jesus en la Seleção es consistente, pero terminó en noviembre de 2023, en el último partido que Fernando Diniz dirigió como seleccionador. La derrota por 0-1 en Maracaná ante Argentina, en partido de clasificación para el Mundial 2026, fue su última actuación. Luego, ni Dorival Júnior ni, después, Carlo Ancelotti volvieron a convocarlo.

En este último Mundial, en el que Brasil se presentó sin un '9' que generara consenso, el nombre de Gabriel Jesus no fue barajado. Al final, Ancelotti se decantó por Igor Thiago (Brentford) y Endrick (Real Madrid), que dejaron el torneo sin haber visto portería, y fue Matheus Cunha (Manchester United) quien realizó las funciones de falso '9'.

Atacantes como João Pedro, que había marcado 20 goles en su primera temporada en el Chelsea y que estuvo en la agenda de Deco para este verano, quedaron fuera de la lista final, así como Pedro, el goleador del Flamengo que sí que había estado en Qatar 2022.

Brasil arrancará este mes de septiembre el nuevo ciclo mundialista, con amistosos contra Australia e India. Ancelotti debe preparar un nuevo equipo, donde se presupone que habrá muchas caras nuevas.

Gabriel Jesus está convencido de que, en el momento en el que vuelva a jugar con asiduidad y con el 'factor Barça' a su favor, tendrá argumentos de peso para convencer a Carletto, que tiene contrato hasta la próxima Copa del Mundo, de que su etapa como internacional aún no ha llegado a su fin.