Barça: Mucho trabajo por terminar y poco tiempo

Antes del inicio de Liga, el club azulgrana debe inscribir jugadores gracias a la revenda de Barça Studios Y también acelerar en la operación salida de los jugadores descartados

El FC Barcelona se está acostumbrando a luchar contra el reloj para cumplir todos sus objetivos. En los últimos tiempos, los gestores del club azulgrana están teniendo que trabajar bajo la presión de la incertidumbre y con la sensación de que en cualquier momento les puede pillar el toro. Pero en los despachos están sabiendo lidiar con esta espada de Damocles encima de la cabeza como han demostrado años atrás.

Porque hay en el ambiente una sensación de tranquilidad cuando en todavía queda mucho trabajo por terminar y queda muy poco tiempo para empezar la competición oficial. Justamente una semana. El Barça debuta el domingo en Getafe. El club y la dirección deportiva tienen muchas carpetas abiertas y la más urgente de todas es poder inscribir a todos los jugadores renovados y fichados. Ahora mismo solo hay 13 inscritos.

Precisamente este era el objetivo prioritario de la entidad justo después de finalizar la temporada. En principio, gran parte del problema se solucionaba con la salida de los capitanes, Busquets y Alba, y la presentación por parte de la junta directiva de un aval de seis millones de euros por el incumplimiento de rebaja salarial previsto en las secciones y que afectaba al 'fairplay'.

Pero con la situación controlada apareció un nuevo nubarrón. Se le retuvieron 60 millones de euros que el Barça finalmente no ingresó por parte de Socios.com y Orpheus por la venta del 49% de Barça Studios. El retraso en el pago obligó al Barça a reaccionar y, con el visto bueno de ambas entidades, optó por ceder el 16 por ciento de Barça Studios a una empresa alemana, que pondría los millones que faltan.

En el club azulgrana hay tranquilidad en este asunto y aseguran que está todo controlado y que a mediados de semana está previsto que se cierre el acuerdo y que habrá tiempo suficiente para inscribir al resto de jugadores.

Dembélé, Kessié...y más salidas

La salida de Dembélé al PSG ya se da por descontada pero no su traspaso. El jugador ayer volvió a los entrenamientos con el club azulgrana mientras se sigue negociando qué porcentaje de los 50 millones de euros de su venta se quedan en el club y cuántos al bolsillo del jugador.

Dembélé, durante el entrenamiento | FCB

El FC Barcelona no podrá saber exactamente cuánto 'fairplay' le liberará el adiós del francés hasta que no esté todo cerrado de forma oficial y por tanto queda limitado de movimientos en el mercado o con las inscripciones.

También falta por anunciar oficialmente el traspaso de Kessié al Al-Ahli por casi unos 15 millones de euros aunque este anuncio podría hacerse en las próximas horas.

Una vez conseguida la revenda del porcentaje de Barça Studios y estas dos salidas será el momento de acelerar en buscar destino a los otros jugadores que no cuentan para Xavi. Lenglet se resiste a irse a Arabia y espera que el club azulgrana llegue a un acuerdo con el Tottenham, el club al que desea ir. También el Nápoles se ha sumado a la puja por el defensa francés, pero todo está en el aire todavía.

Sergiño Dest, en el primer entrenamiento en Estados Unidos | VALENTÍ ENRICH

Más complicado lo tiene el Barça para encontrarle una salida a Sergiño Dest, por el que no han llegado ofertas a las oficinas del club. El técnico le dio una oportunidad en la gira por los Estados Unidos pero no convenció. El deseo de Xavi es que no siga en la plantilla.

Contentar a Xavi

Además de todo lo anterior, que ya implica un gran trabajo, en el club quieren complacer a su entrenador dándole los tres fichajes que ha pedido para completar una plantilla que esté en condiciones de luchar por todos los títulos.

Xavi en el banquillo en el partido ante el Milan | Valentí Enrich

El técnico insiste en que para volver a ser competitivos en Europa le faltan tres fichajes, un lateral derecho (quiere a Cancelo), un centrocampista con llegada y gol, y con el adiós de Dembélé quiere a otro extremo.

Para intentar conseguir a los tres, que no será nada fácil, antes el FC Barcelona necesita inscribir a todos los futbolistas y acabar de confirmar algunas salidas. Además, estos tres futbolistas no podrán llegar mediante un traspaso así que también habrá que ingeniárselas para conseguirlos.