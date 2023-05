El Barça trabaja la vía de una cesión por Ferran Torres

El club no contempla venderle porque computaría pérdidas tras haber pagado 55 millones al City En Italia, Inter y Juventus han preguntado por la situación del delantero

Ferran Torres es uno de los jugadores por los que el Barça va a escuchar ofertas. Tras llegar del Manchester City, el jugador ha ido perdiendo peso en el once titular y el club le abrirá la puerta. El área deportiva trabaja en la vía de una cesión con opción de compra ante la dificultad de venderle sin computar pérdidas. Ferran no quiere ni oír hablar de la opción de marcharse, pero Xavi Hernández hablará con él para explicarle su situación y podría pasar de todo. Ofertas para salir a préstamo no faltarán.

La idea del Barça es aligerar masa salarial y, sobre todo, habrá bajas en la parcela ofensiva. Ansu Fati tampoco tiene claro su futuro mientras que el club blaugrana espera ceder a Ferran para que acabe revalorizándose jugando muchos más minutos de los que tendrá en el Barça. Por ahora, el club no le ha comunicado nada sobre su posible salida, pero una vez que se gane la Liga comenzarán todos los movimientos.

Varios clubs han preguntado al Barça ya por Ferran y, sobre todo, desde Italia hay mucho interés por el delantero siempre que sea a través de una operación de préstamo. Juventus e Inter de Milán se han posicionado y estarían en disposición de pagar su ficha pero nunca un traspaso durante el verano. En la Premier hay varias vías abiertas -se habló del Aston Villa pero por ahora no hay nada- y en España, el Atlético de Madrid está muy interesado en quedarse el jugador. Ferran es muy del gusto de Simeone, que le ve un jugador luchador y con gol arriba que podría adaptarse perfectamente a su juego.

Ferran Torres va a intentar seguir sí o sí en el Barça, pero lo va tener complicado porque el club necesita dar salida a varios jugadores para que su plan de viabilidad sea aprobado por LaLiga y se concrete así la posibilidad de poder fichar. En todo caso, el jugador tendrá la última palabra y, por ahora, su sentir es el de que puede convencer a Xavi para ganarse un puesto en el once titular como sucedió durante la temporada pasada.