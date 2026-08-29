El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán

Estaba claro que no iba a ser un final de mercado ni tranquilo ni ‘apacible’ en clave Barça. Ya no solo con el tema del ‘9’ y con Julián Álvarez en rebeldía en el Atlético de Madrid y con la secretaría técnica azulgrana quemando todas las naves. El club azulgrana ha sido un actor protagonista estos meses con los fichajes de Gordon, Adeyemi y Joao Cancelo y un gasto importante para reforzar el plantel de Flick y confeccionar un roster capaz de luchar por todo esta temporada.

Balde, antes del partido frente al Athletic, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

Recientemente, explotó el caso Balde después de que el técnico alemán lo dejara fuera de la lista de convocados en el debut liguero ante el Elche. El técnico alemán fue contundente en rueda de prensa dejando claro que hasta que no estuviera centrado y focalizado en ganarse el puesto lo tendría complicado para tener protagonismo.

Además, el fichaje de Cancelo y la explosión de Xavi Espart hacen que está más cara que nunca su posición en el lateral izquierdo. Hansi volvió a referirse a la situación de Alejandro en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic Club. Balde sí entró en la lista esta vez, pero se quedó sin disputar ni un minuto. Dos partidos ligueros y ambos sin tener participación. Y con Joao Cancelo todavía lejos del 100% y apostando Flick por un futbolista como Xavi Espart lejos, a priori, de su hábitat natural (rindiendo a un nivel más que sorprendente y más que cumpliendo el expediente).

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Y el culebrón no solo sigue, sino que puede magnificarse en estos últimos días de mercado. Según ha podido saber SPORT, hace varios días que Deco cocina un ‘bombazo’ final de mercado en el que está implicado el lateral formado en La Masia. Y es que Barça e Inter de Milán negocian un intercambio de futbolistas: Alejandro Balde se marcharía al Inter y Federico Dimarco llegaría a la entidad catalana para reforzar ese costado izquierdo de la zaga. El italiano, de 28 años, ha sido intocable los últimos años en el Inter.

La intención de Balde es seguir

Balde ya ha confirmado al club estos últimos tiempos su intención de seguir y ganarse el puesto. Y la entidad catalana cree que solo lo podrá convencer con un club importante que pueda cubrir su ficha y con el que también aspire a todo. Las negociaciones se han intensificado las últimas horas, aunque, por ahora, el Inter no da luz verde a despojarse de uno de sus pilares. Como comentábamos, Deco y los dirigentes 'neroazzurri' están en conversaciones estos últimos días y se viene trabajando para poder alcanzar un acuerdo.

Balde, que rayó a buen nivel el primer año de Flick, bajó bastante sus prestaciones el pasado curso. De hecho, perdió el puesto cuando aterrizó Cancelo el mes de enero. El lateral barcelonés de origen dominicano también sufrió una lesión muscular en la recta final de la temporada que lo lastró mucho. Su progresión desde la temporada anterior se vio lastrada por ese contratiempo y el balance final de su temporada fue bastante discreto. El entrenador de Heidelberg considera que puede dar muchísimo más dadas sus magníficas condiciones y que está lejos de su potencial.

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La operación será muy complicada, en el Barça son conscientes, pero se mantiene una ventana abierta de cara a estos últimos tres días de ventana estival. El Barça pagaría una suma al Inter por el intercambio. Un caso para seguir con lupa con Deco y compañía centrando esfuerzos en ello, además de en otras operaciones de entrada y salida que todavía están pendientes. Últimas 72 horas de mercado apasionantes por delante.