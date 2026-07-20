El Barça trabaja para retener al héroe de La Roja y evitar la fuga de Ferran Torres al PSG

Ferran Torres se convirtió en el gran héroe de la final del Mundial con un gol histórico que dio el triunfo a La Roja en el tiempo de descuento y culminando una muy buena temporada son registros goleadores importantes. Una vez acabada la cita mundialista se acabará de dirimir su futuro, con el PSG muy interesado en concretar su fichaje. El Barça ya está trabajando para intentar retener al futbolista y espera convencerle a través de una propuesta de renovación. Ferran es un futbolista muy importante dentro del vestuario y deberá decidir su futuro con las dos opciones encima de la mesa. Si llega a un acuerdo con los parisinos, el Barça sabe que será muy difícil retenerle ya que le queda solo un año de contrato.

En el Barça aseguran que, directamente, no tienen conocimiento de todo lo que se está moviendo entorno a Ferran Torres, aunque el ruido de los últimos días invita a pensar que el PSG se ha movido de forma rápida para intentar cerrar su fichaje. Sería una petición de Luis Enrique para reforzar la posición tras la salida de Gonçalo Ramos y la propuesta económica que tendría el futbolista sería muy importante y mejoraría su actual salario en el Barça.

Pese a todo, en el club blaugrana son conscientes de que hay partido y también se van a mover. Ferran siempre ha querido quedarse en el club blaugrana y mantiene una excelente relación personal con algunos titulares del equipo. Es un profesional que siempre ha sumado y ha asumido su rol, aunque en los últimos meses se ha sentido algo desamparado. Primero, porque se ha ido congelando su renovación y, segundo, porque en el Barça nunca le han tenido como opción para delantero titular y se ha reconocido públicamente que el gran objetivo es Julián Álvarez. Con los fichajes realizados, Ferran tiene claro que partiría desde el banquillo salvo que el Barça no consiga cerrar la incorporación del argentino.

En París, Ferran también tendría mucha competencia, pero la carta de Luis Enrique, juega a su favor. Fue uno de sus grandes valedores en la selección y, sin duda, el técnico significó un apoyo importante para lanzar internacionalmente su carrera. Ahora le quiere y está dispuesto a darle la oportunidad de entrar en las rotaciones de un equipo con una capacidad ofensiva letal.

El PSG desea cerrar su mercado en los próximos 15 días una vez acabado el Mundial. Los otros objetivos en los que está trabajando son Diomandé (Leipzig) y Akliouche (Mónaco). Por el primero podrían abonar más de 100 millones de euros por su fichaje, mientras que en el segundo se está trabajando para sacarle por unos 45 millones. En el caso de Ferran, el PSG tiene claro que si consigue convencer al futbolista, tendrán la sartén por el mano al finalizar contrato en el 2027, por lo que la oferta podría ser más comedida de lo que se está hablando.

Las estrategia del Barça pasa por intentar convencer al delantero con un nuevo contrato, aunque la renovación no sería efectiva hasta el próximo mes de septiembre por temas de límite salarial. Eso es un inconveniente, pero no un escollo insalvable. Para el Barça ahora es importante retenerle, ya que la marcha de Lewandowski le deja como único claro delantero centro de la plantilla. Si se va, el club blaugrana debería ir al mercado a por otro '9' a parte de la operación de Julián Álvarez. Todo queda en manos ahora del propio Ferran y el escenario está abierto para el gran héroe de la selección española.