El Barça ya trabaja en la renovación de Juan Hernández

El Barça Atlètic logró este fin de semana una importante victoria ante el Olot por dos goles a cero para ponerse líder del grupo 3 de la Primera RFEF. El conjunto de Juliano Belletti está rindiendo a un gran nivel, entre otras muchas cosas, por su sólido centro del campo, que no se entiende sin la presencia de Juan Hernández, uno de los centrocampsitas más prometedores de la categoría que está empujando con fuerza.

Ayer su agente se ha reunió con la dirección deportiva del Barça Atlètic para empezar a hablar de su renovación. El contrato del centrocampista termina en junio de 2026 y su peso en el filial es indiscutible. El día en el que cumplió 18 años se activó una cláusula de rescisión de 6 millones de euros y, según trascendió, varios pensaron en abonar dicha cantidad, pero el jugador siempre priorizó quedarse en Barcelona para cumplir su sueño. Ahora, con Juliano Belletti está llevando la batuta del centro del campo y el futbolista está respondiendo con nota, siendo una pieza clave en el filial.

Centrocampista de futuro

Se trata de un interior derecho con muy buena conducción, aunque también puede jugar en la banda izquierda. Es diestro, pero tiene buen manejo de las dos piernas y tiene una explosividad y un cambio de ritmo y dirección impropios de su edad. Su rendimiento es ascendente cuajando actuaicones muy serias con el filial azulgrana, aunque en el primer equipo la competencia es tremenda. En el filial, en cambio, es pieza clave y su liderazgo ayuda a que todo funcione, por lo que no se descarta que en breves empiece a formar parte de algún entrenamiento de Hansi Flick, si lo considera oportuno.

La temporada pasada firmó números de canterano ‘top’ que pide paso con 9 goles y 2 asistencias en 35 encuentros con el Juvenil A de Belletti, que terminó la temporada con un triplete histórico siendo campeón de Liga, Copa del Rey y UEFA Youth League, siendo clave en el tramo más importante de la temporada. Fue elegido como mejor jugador de la Kevin de Bruyne Cup y fue de los primeros jugadores jóvenes en ir al Mundial Sub-17 azulgrana junto a Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Esta temporada, en pleno auge, está adpotando un papel mucho más protagonista que el año anterior y está respondiendo con nota a lo que el entrenador brasileño le pide, por lo que el Barça ya quiere empezar a trabajar en su renovación para evitar que otros clubes que lo pretenden se lanzen a por él.

La renovación está en una fase inicial y, de momento, la sintonía entre las partes es positiva. Aún quedan varios puntos por cerrar para alcanzar un acuerdo total, pero no hay prisa, ya que el Barça está muy satisfecho con el rendimiento del centrocampista, clave en el filial azulgrana.