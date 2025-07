El Barça trabaja para que el partido ante el FC Seúl se vea sin problemas

Indignación causaron entre los socios del Barça los muchos problemas aparecidos para ver en directo el pasado domingo el estreno del equipo de Hansi Flick en esta pretemporada ante el Vissel Kobe. Los problemas fueron tan graves que en el descanso del encuentro, el club decidió abrir su canal de YouTube y que la segunda parte fuese gratis para todo el mundo. Además, el club azulgrana informó que devolvería el dinero a todas aquellas personas que habían pagado por el servicio y no habían podido ver el partido.

El problema fue que no funcionó la plataforma elegida por el club para que se pudiese seguir el partido. Para seguir el choque, los aficionados debían suscribirse a la plataforma Culers Premium, que tiene un coste de 39,99 euros al año, mientras los socios podían ver el encuentro gratis a través de la misma plataforma gracias a un código enviado por el club al correo electrónico de cada socio. No funcionó, según un comunicado emitido por el FC Barcelona, porque fueron muchas las plataformas piratas que intentaron acceder a la señal. También por la gran cantidad de socios que intentaron conectarse a la vez cuando faltaban pocos minutos para el inicio del partido.

La pregunta ahora es saber qué pasará este jueves, cuando los de Hansi Flick se enfrentarán al FC Seúl a partir de la una del mediodía hora catalana en el segundo partido de la gira asiática. El club tiene previsto informar este martes a sus socios y aficionados sobre la manera como podrán ver el choque después de estar trabajando desde el mismo domingo para que no vuelva a suceder lo que pasó en el partido ante el Vissel Kobe.

Desde el club trabajan para que la plataforma sea estable y no vuelva a caerse ante una avalancha de entradas. La idea es que el encuentro ante el FC Seúl vuelva a ser gratuito para los socios y pueda verse a través de Culers Premium sin problemas una vez está descartado que pueda emitirse por Barça One, plataforma de contenidos del FC Barcelona que está en un momento de redefinición. También podrá seguirse a través del canal de YouTube del club, recurso que no falló el pasado domingo. Los socios, de momento, que conserven el código que les hizo llegar el club para ver la pretemporada a través de Culers Premium.