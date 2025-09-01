El Barça trabaja para inscribir a Marc Bernal con el dorsal 22

Una vez cerrada la carpeta Fermín, el Barça apura sus opciones de poder inscribir con ficha del primer equipo a Roony Bardghji y Marc Bernal. El canterano está viviendo una situación incómoda, ya que la compleja situación económica del club y las inscripciones pendientes han hecho que el club se plantee la opción de que tenga ficha con el filial para poder competir con el primer equipo.

La intención del Barça es poder inscribirlo con ficha del primer equipo e incluso tendría decidido darle el dorsal 22. Durante el día de hoy ha habido conversaciones entre el entorno del futbolista y el club para tratar de encontrar soluciones. El mensaje del club ha sido que harían todo lo posible. Ahora mismo se contemplan todos los escenarios, aunque la carta que le queda al Barça es la de activar el aval con pagarés.

Paralelamente a todo el ruido de las inscripciones, Bernal sigue concentrado en recibir el alta competitiva. Hace semanas que técnicamente cuenta con el alta médica en boca de los médicos del club, pero Flick ya fue claro con el futbolista sobre su regreso: “Te quiero para 15 años, no para un amistoso”.

El entrenador es consciente de que a la edad de Marc, que cumplió en mayo los 18 años, hay que ir con pies de plomo. El caso de Gavi está reciente, y precisamente el de Los Palacios se ha convertido durante toda la recuperación en un gran apoyo para el de Berga, que solo piensa en azulgrana pese a que le llueven ofertas día sí, día también.

La fecha de su regreso

Los técnicos y el club quieren que llegue un año después de la operación (que no de la lesión), por lo que se cumpliría esta fecha el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el parón liguero por las selecciones.

Cuando regrese no lo tendrá sencillo: ahora mismo Frenkie de Jong se ha consolidado como el mediocentro titular del equipo, mientras que Gavi y Casadó son las alternativas que más convencen al técnico. Hay que recordar que la temporada pasada, Flick apostó por Bernal como mediocentro titular hasta que se lesionó. En ese momento todavía no podía contar con De Jong ni Gavi.