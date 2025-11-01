El Barça ya trabaja en el fichaje de Marcus Rashford

La operación Marcus Rashford se ha convertido, por ahora, en un éxito para el Barça. El club blaugrana consiguió cerrar una buena cesión por el empeño del futbolista en jugar en el Barça y por su complicada situación en el United, pero a partir de ahora todo va a ser más complicado. El área deportiva está encantada con el rendimiento del inglés y en disposición de quedarse al atacante en propiedad, aunque todo dependerá de la voluntad del propio Rashford para que su contrato tenga encaje.

El director deportivo, Deco, ya advirtió que las decisiones se tomarán a finales de temporada tanto en el caso de Rashford como en el de los jugadores que acaban contrato como Lewandowski o Christensen, que hoy por hoy, están más fuera que dentro. El caso del inglés es especial porque su contratación necesitará de ingeniería financiera y todas las partes deben ir por el mismo camino para que el fichaje sea viable.

Lo que tiene claro el Barça es que el Manchester United no va a rebajar nada de los 35 millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista, una cantidad asumible y un precio justo dado el rendimiento que está ofreciendo la estrella inglesa. Jugadores de su mismo perfil están tasados por el doble de esas cantidades que se pactaron por la necesidad del United en sacarse de encima a un jugador con la relación rota con su técnico Ruben Amorim.

La clave es lo que se está comenzando a hablar y pasa por ajustar el contrato del futbolista. Rashford firmó con el Manchester United hasta el 2028 convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la Premier League. Su salario, a coste de club, puede llegar casi a los 40 millones anuales, algo que el Barça no está dispuesto a asumir. Rashford ya se ha ajustado la ficha este curso, pero en verano va a tener más ofertas por lo que todo va a depender de la voluntad del futbolista, que parece decidido a quedarse como blaugrana.

El entorno de Rashford ya ha hablado con el Barça mostrando su buena predisposición para llegar a un acuerdo, que pasaría por un contrato más largo -hasta el 2030- rebajando sustancialmente las cantidades anuales. A largo plazo, el futbolista ganaría más dinero y, sobre todo, estabilidad.

Rashford ya ha dejado claro en más de una ocasión que se siente muy a gusto en el Barça y el club ya ha podido comprobar sus prestaciones: lleva 5 goles y 7 asistencias en este inicio de temporada convirtiéndose en el atacante que más minutos ha jugado al respetarle las lesiones. Habrá que ver cual es su rol cuando todos los atacantes estén recuperados, pero no hay duda que Hansi Flick valora mucho su fútbol diferencial por la banda.

En el Barça asumen que el tema Rashford es una de las decisiones estratégicas del próximo verano. Habrá poco margen salarial, por lo que si le firman gastarán una bala importante que podría afectar en la llegada de un delantero centro de primerísimo nivel. Eso sí, también tienen clarísimo que Rashford es un activo importante a un precio bajo y con muchísimo mercado de futuro en Inglaterra o Arabia Saudí.

Las dos partes van a ir con calma aunque la operación está cociéndose ya a la espera de avanzar en un acuerdo a futuro, ya que tanto Rashford como el Barça ven improbable alargar un año más la cesión, algo que el club blaugrana también había valorado. Van a avanzar para perfilar un entente y, luego, el Barça decidirá si activa o no la operación. En estos momentos, el club se decanta por el sí.