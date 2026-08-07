El Barça trabaja en la alternativa al amistoso en Marruecos

El Barça no tardará en cerrar la carpeta del amistoso frustrado en Tánger. Después de anunciar oficialmente que descartaba la disputa del encuentro previsto para el próximo 15 de agosto en Marruecos, el club blaugrana ya trabaja para encontrar un nuevo rival que permita a Hansi Flick sumar un último ensayo antes del Trofeu Joan Gamper y el inicio de LaLiga. Según avanzó MD y pudo confirmar SPORT, la opción que gana fuerza es la del FC Basilea.

La decisión de renunciar al compromiso en Tánger respondió, tal y como explicó el propio club en un comunicado, al contexto de incertidumbre que rodeaba la situación entre España y Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta. El Barça consideró que no se daban las condiciones adecuadas para la celebración del partido y optó por cancelarlo definitivamente, cerrando una operación que llevaba semanas negociándose.

Sin embargo, la prioridad deportiva sigue siendo la misma. El cuerpo técnico entiende que la plantilla necesita llegar al Gamper, fijado para el 19 de agosto, con un mayor rodaje competitivo. Hasta ahora, el único compromiso confirmado antes de esa fecha es el triangular de Udine, donde los blaugranas disputarán dos encuentros reducidos, uno frente al Udinese y otro ante el Nottingham Forest. Una carga de minutos que el club considera insuficiente para afrontar el inicio oficial de la temporada.

Por ese motivo, la dirección deportiva y el área de fútbol trabajan en una alternativa en el calendario para el fin de semana en el que arranca LaLiga pero que no contará con la participación del Barça, con partido aplazado ante el Athletic, por el gran número de futbolistas culés que llegaron a la fase final del Mundial.

El Basilea aparece ahora como el candidato mejor situado para convertirse en el último rival de la pretemporada, en un amistoso que permitiría a Flick seguir afinando automatismos y aumentar el ritmo competitivo de un equipo que este verano ha visto condicionada su preparación por el torneo de selecciones.

La operación, eso sí, también tendrá consecuencias económicas. El encuentro de Tánger suponía un importante ingreso para las arcas blaugranas. El club esperaba percibir cerca de cuatro millones de euros por desplazarse a Marruecos, una cifra muy difícil de igualar con cualquier otro amistoso organizado en Europa. En caso de confirmarse el duelo frente al Basilea, el caché será sensiblemente inferior, aunque en el Barça consideran prioritario garantizar una preparación adecuada antes que mantener el rendimiento económico previsto.

A la espera de la confirmación oficial, el conjunto suizo se perfila como el plan B elegido por el Barça para completar una pretemporada atípica. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el equipo de Flick afrontará un último examen antes de presentarse ante la afición en el Gamper y dar el salto definitivo al inicio de LaLiga ante el Elche.