El Barça ya trabaja para alargar la cesión de Patricio Pacífico y ejecutar su fichaje

El Barça ya trabaja con una idea clara respecto al futuro de Patricio Pacífico. El club azulgrana quiere seguir apostando fuerte por el central uruguayo y, según ha podido saber SPORT, el plan que manejan ahora mismo todas las partes, la intención pasa por ampliar su cesión hasta junio de 2027 antes de ejecutar definitivamente su compra.

La operación entre el Barça y Defensor Sporting lleva semanas avanzando a fuego lento. El acuerdo inicial firmado entre ambos clubes incluía una cláusula por la cual el conjunto azulgrana estaría obligado a comprar al futbolista una vez alcanzara los diez partidos oficiales disputados. Sin embargo, la grave lesión lo frenó todo en seco cuando el defensor únicamente había podido completar siete encuentros.

Aun así, dentro del club no existen dudas respecto a su potencial ni sobre la apuesta realizada en invierno. De hecho, el Barça considera a Patricio como uno de los fichajes más exitosos del pasado mercado invernal, tanto por rendimiento como por adaptación, y quiere demostrarle ahora su total confianza en uno de los momentos más complicados de su carrera.

El quirófano, momento clave

Antes de dar un paso definitivo en las negociaciones, la dirección deportiva azulgrana quiso asegurarse de que la operación y la recuperación evolucionaban correctamente. Deco estuvo muy encima del proceso desde el primer momento y sugirió que Joan Carles Monllau, médico de máxima confianza del club, fuera el encargado de intervenir al futbolista.

Las sensaciones tras la operación han sido inmejorables. En el Barça están muy satisfechos con cómo ha respondido Patricio y, una vez confirmado que todo salió correctamente, tanto el club azulgrana como Defensor volverán a ponerse en contacto en los próximos días para terminar de perfilar la nueva fórmula: extender la cesión hasta 2027 y, posteriormente, ejecutar la compra definitiva cuando el jugador alcance los diez partidos establecidos en el contrato.

El jugador, comprometido

Mientras tanto, el compromiso del uruguayo está sorprendiendo incluso dentro de la entidad. Apenas dos días después de pasar por el quirófano, Patricio ya se estaba dejando ver prácticamente a diario por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para continuar con su recuperación. Un gesto que en el club interpretan como una muestra evidente de carácter, esfuerzo y sacrificio.

El Barça, por su parte, tiene claro que sigue creyendo plenamente en él. Y aunque la prioridad inmediata apunta a ampliar su cesión, la intención final del club continúa siendo la misma: convertir a Patricio Pacífico en futbolista azulgrana a todos los efectos.