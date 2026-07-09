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FC BARCELONA

El Barça trabaja para que Adeyemi ya esté en el stage de Inglaterra

Las negociaciones con el Dortmund avanzan, se intentará cerrar el fichaje cuanto antes y el objetivo final es que sea blaugrana en 10 días

Adeyemi abre la lata ante el Augsburgo

Adeyemi abre la lata ante el Augsburgo

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L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

La operación Adeyemi va tomando cuerpo en el Barça. Las negociaciones con el futbolista están totalmente cerradas a través de Jorge Mendes con un contrato a largo plazo y ahora toca desencallar el acuerdo de traspaso con el Borussia Dortmund. Los alemanes se aferran a la tasación de 40 millones de euros del futbolista, aunque ya deslizan que un buen acuerdo estaría en los 33 millones que destinaron en su fichaje cuando llegó del Salzburgo. Todo tiene pinta de que se llegará pronto a un acuerdo aunque aún no existe y el club blaugrana trabaja con el objetivo de que el extremo alemán esté disponible, al menos, para el stage que se celebrará en Inglaterra a partir del 27 de julio.

Queda margen para esa fecha y las posiciones no están tan lejos para intentar llegar a un acuerdo. En el club blaugrana admiten que la operación está bien focalizada pero que deberán pasar unos días para que todo se formalice cuanto antes. El tiempo juega a favor del club blaugrana, que sabe de la necesidad del Dortmund para vender a un futbolista que acaba contrato dentro de un año y podría salir sin dejar cantidad alguna.

Hansi Flick dio el OK a su incorporación y el Barça marcó su estrategia junto al agente del futbolista, Jorge Mendes, quien siempre había intentado acomodar al futbolista en el club blaugrana porque ese era el deseo del propio Adeyemi. El hecho de que solo esté dispuesto a escuchar al Barça obliga al Dortmund a negociar a la baja y habrá que ver si, finalmente se realiza una operación con una cantidad fija más objetivos y un porcentaje de una posible futura venta. No es descartable que el Dortmund pueda pedir la inclusión de algún joven blaugrana para completar su plantilla.

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Es evidente que el Barça tratará de acelerar la operación para que esto no se alargue, pero todo tiene pinta a que la próxima semana será absolutamente decisiva para que Adeyemi viaje ya a Barcelona. A Flick le gustaría tenerle cuanto antes y todo apunta al stage de Inglaterra.

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