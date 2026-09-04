El Barça trabaja para actualizar cláusulas de rescisión desfasadas

Con la persiana de la ventana de traspasos ya bajada, la tranquilidad ha regresado a las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Deco, Joao Amaral y el resto de la secretaría técnica azulgrana pueden coger aire tras semanas frenéticas de altas y bajas.

Deco, director deportivo del Barça / FC Barcelona

Sin embargo, en el fútbol no hay descanso, y la dirección deportiva ha fijado de inmediato su nuevo gran objetivo prioritario: adecuar los contratos de los talentos más deslumbrantes de la cantera que se han quedado en el primer equipo y cuyas vinculaciones están ya desfasadas, puesto que son o de su etapa juvenil o de filial.

Conversaciones en marcha

Se trata de Hamza Abdelkarim, Xavi Espart y Brian Fariñas. Las conversaciones para ampliar y mejorar sus situaciones se iniciaron hace un par de semanas y las sensaciones son, en todos los casos, optimistas. La disposición de ambas partes es total para prolongar su vinculación al club durante muchos años más.

Mes importante

La intención del Barça es cerrar y sellar ambos acuerdos definitivos a lo largo de este mismo mes, garantizando así la continuidad de dos piezas llamadas a marcar época y alejando de forma definitiva a los grandes clubes europeos que ya han empezado a merodear.

Xavi Espart cuenta hoy con una cláusula que ronda los 20 millones de euros, heredada de su etapa formativa. El canterano se ha erigido en una de las grandes revelaciones de este inicio de curso, siendo titular en los tres primeros partidos de Liga y demostrando una madurez que ha encandilado a Hansi Flick, quien le ha otorgado el dorsal '12' del primer equipo.

Xavi Espart es una de las revelaciones de la temporada / Dani Barbeito / SPO

Para evitar cualquier tentación exterior, el club quiere aplicar con Espart la fórmula utilizada con perlas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal: elevar su cláusula de forma ostensible. Una cifra disuasoria que reafirma la confianza absoluta del técnico alemán y la directiva en su proyección.

Hamza, cláusula de 15

El diagnóstico en el área deportiva es claro: las cifras de salida actuales son un riesgo, si bien la sintonía con sus entornos es muy positiva y se trabaja desde hace semanas en esas mejoras. En el caso de Hamza Abdelkarim, su cláusula de rescisión es de apenas 15 millones de euros, una cantidad fijada en el contrato que firmó al desembarcar del Al-Ahly para incorporarse al Juvenil.

Hamza, esta pretemporada / AFP7 vía Europa Press

Tras su reciente debut con el primer equipo y el gran escaparate que supuso su participación en la Copa del Mundo de la categoría, su valor se ha disparado. La propuesta del Barça contempla multiplicar por diez esa cifra y situar su blindaje en los 150 millones de euros. Como explicamos en SPORT, ha habido ya contactos recientes y todo va por buen puerto.

Fariñas, bendecido por Flick

Y otro caso parecido es el de Brian Fariñas. Ya con dorsal oficial del primer equipo (el 4 que hereda de Araujo), el de Benicarló forma parte 100% del primer plantel y espera con ansia su debut oficial. Flick se deshizo en elogios hace poco hacia él y hay apalabrada también su renovación, que se trabajará proximamente.

Fariñas, en una imagen esta pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Su cláusula también es baja, ronda los 20 millones, y se quiere actualizar, como su ficha, que se adecuará a su rol actual como miembro de pleno derecho a las órdenes de Flick. El técnico alemán fue clave frenando su salida al Girona y se ha ganado un puesto en la rotación.