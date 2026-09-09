El Barça es la tormenta

Cinco más y ya van veintidós goles en cinco partidos, cuatro de ellos ganados por goleada. La posesión, en cada uno de ellos, es un escándalo. El juego, mucho más. El equipo sonríe y disfruta cada minutos sobre el césped al mismo tiempo que hace sufrir al rival. Goles, ocasiones, espectáculo, paredes, caños, el balón vuela con precisión y no hubo mejor manera de arrancar en la Champions señalada que con un triunfo inconstetable. En una tarde de lluvia torrencial, el Barça fue la tormenta perfecta.

El Barça recibió al Feyenoord y a una densa tromba de agua que cubrió el Camp Nou como si el partido fuera la continuación de lo visto en Valencia. Y lo antes visto ante el Athletic, y el Rayo... y El Elche... Y... ¡qué belleza de fútbol! Tres minutos fueron los que necesitaron los de Flick para decirle a los holandeses que el fútbol total nació en la tierra de los tulipanes, pero que nadie lo juega como lo hace el Barça.

Lamine Yamal se la puso en el área a Raphinha y el brasileño, como si fuera un '9' puro, ¿lo es?, un delantero centro curtido en mil batallas, recortó bailando, flotando sobre el húmedo césped y la colocó lejos de Ernst. ¡Qué golazo! A partir de ahí, y hasta mediada la primera mitad, cuando el agua empezó a cesar y con más de un 80% de la posesión, los blaugrana siguieron divirtiéndose porque eso es precisamente lo que hace este equipo, disfrutar.

Lamine y Raphinha celebran el gol del brasileño bajo una tromba de agua / DANI BARBEITO

Lamine estaba juguetón y ofreció un recital de caños, regates y paredes que volvieron loco a la defensa del Feyenoord, ya con un colador a modo de sombrero, consciente de que lo que tenía delante era una locura. Raphinha estaba en todos lados, no sabe no estar. Y Adeyemi era un cohete que pronto trasladó a su pie derecho: destrozó las telarañas de desde fuera del área y lo celebró con una voltereta circense. Olmo y Rodri repartían caramelos para todos y los niños de Flick se olvidaron por un instante de dónde estaban jugando para trasladarse al parque, con portería hechas de mochilas llenas de libros y papel de plata hecho una bola tras comerse el bocadillo preparados por sus madres.

¿El Feyenoord? El Feyenoord bien, la verdad, no fue un invitado de piedra, sino que le puso ganas, orden e intenciones, pero es que el Barça juega a otra cosa, a algo mucho más bello y puro, a tener el balón, a quererlo y mimarlo, a compartirlo. Cuando se llegaba casi al cuarto de hora de la segunda mitad, Raphinha, ese '9' puro, volvió a llegar al área y disparó cruzado. El tercero. El octavo en su cuenta particular. "¡Raphinha, capitán! ¡Raphinha, capitán!", cantaba el Camp Nou, con una temperatura alejada ya del infierno veraniego, refrescado por la lluvia, pero con el corazón cálido y efervescente.

Adeyemi celebra el gol contra el Feyenoord / Dani Barbeito

¿El Feyenoord? El Feyenoord seguía sin rendirse e inquietó un par de veces antes de ver puerta. El VAR anuló el tanto por fuera de juego. La moneda, cuando el viento sopla a favor, siempre cae de cara. Flick ordenó la entrada de Bernal y Gordon, que no hace ni un año, en su último partido de Champions, se llevó siete con la camiseta del Newcastle. Hoy disfruta en el escenario en el que se dibuja el mejor fútbol del mundo. El tercero puso algo de pausa al encuentro, como, de hecho, había pedido Hansi en la previa.

Pero salió Fermín y lo primero que hizo fue forzar un paradó de Ernst. "Ya dormiremos cuando estemos en la caja" es el lema de este equipo. Era el cuarto. Esta vez no hubo pieza por pieza y el Barça, con él y Olmo, siguió funcionando con la belleza de una obra de arte. Falta en la frontal y Lamine Yamal, vengando al de El Campillo, hizo el cuarto. Ni siquiera el gol del honor del Feyenoord hizo bajar el pistón. Entraron Gabriel Jesus y Gavi y el brasileño hizo el quinto. El Camp Nou fue la lluvia, la tormenta, el deseo y la pasión. El Barça es el fútbol.