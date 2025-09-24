"El Barça ha tomado una buena decisión con Gavi"

Jordi Ardèvol, quien estuvo 16 años trabajando para el FC Barcelona y durante 4 años fue el jefe de los servicios médicos del club, analizó para SPORT la lesión de Gavi, cuyo menisco interno fue saturado y deberá estar entre cuatro y cinco meses de baja, según un comunicado emitido por el club.

Ardèvol considera que "el Barça ha tomado una buena decisión", pese a que el tiempo de inactividad será más largo que si se hubiera recurrido a otras técnicas. "Para un jugador joven, es lógico hacer una sutura, te deja el menisco mucho mejor, queda entero para el futuro".

La otra alternativa era la meniscetomía, que significa "recortar el trozo dañado y en cuatro o cinco semanas se puede jugar, aunque se corre el riesgo de que al cabo de un tiempo te siga dando problemas, con un jugador como Gavi, de 21 años, creo que es mejor la sutura porque a los 26 años quizá podría sufrir otra vez en la zona".

Gavi, entre cuatro y cinco meses de baja / Valentí Enrich / SPO

El recorte del menisco, que habría permitido jugar al futbolista en apenas un mes, significa "sacar una parte del amortiguador de la rodilla y el cartílago se va desgastando. En cambio, ahora tiene el menisco entero".

Ejemplo de Baresi

La edad es un factor fundamental en la toma de la decisión. Ardèvol puso el caso de Franco Baresi, que se lesionó al inicio del Mundial del 1994 en Estados Unidos y se le recortó el menisco para que pudiera llegar a la final. "A un futbolista que ya tiene una cierta edad se le puede plantear esta situación, Baresi lo hizo en una competición de alto nivel y así podía participar aún del torneo". Baresi tenía entonces 34 años y su carrera futbolística estaba llegando a su fin.

Franco Baresi fue un mito del fútbol italiano / Sport

Con Gavi ocurre una situación muy diferente y se ha suturado, algo que se practica desde "hace diez o quince años y es un sistema cada vez más conservador porque al final se consigue mantener la integridad del menisco".

Gavi ha tenido la fortuna de poder ser suturado ya que "no todos los pacientes pueden hacerlo, es algo que se ve durante la artroscopia". Ardèvol detalla que "la forma de la rotura debe permitir una buena irrigación para que se puede suturar bien" y añadió que "a veces no va bien, pero con un chico de 21 años considero que la decisión es supercorrecta".

La intervención se ha llevado a cabo sobre la rodilla derecha ya operada en 2023, algo que, según Ardèvol, considera que "se trate de una rodilla más delicada, pero considero que el Barça ha optado de buena manera".

De esta manera y no surgir complicaciones con la suturación, Gavi estaría a lo máximo jugando dentro cinco meses, por lo que podría llegar al final de temporada con el Barça y también tendría opciones de participar en el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.