El Barça toma medidas para evitar otro 'caso Eintracht' ante el Newcastle

El FC Barcelona ha anunciado un amplio dispositivo de seguridad para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League que disputará ante el Newcastle United el próximo miércoles 18 de marzo (18.45 horas) en el Spotify Camp Nou. El encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo y el club azulgrana aplicará un protocolo especial con el objetivo de garantizar la seguridad de socios, aficionados locales y seguidores visitantes.

Entre las medidas adoptadas destaca el control reforzado en la venta de entradas y en el acceso al estadio para evitar la presencia de aficionados del equipo rival fuera del sector destinado a la hinchada visitante. El club, además, hace un llamamiento a los seguidores del Newcastle que no dispongan de entrada para que eviten desplazarse hasta Barcelona, ya que no habrá venta de localidades en las taquillas del estadio y únicamente podrán acceder quienes tengan una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante.

El Barça decidió suspender desde el pasado viernes la venta de entradas tras detectar movimientos que podían derivar en una situación similar a la vivida en 2022 con el partido frente al Eintracht Frankfurt. Una vez revisados y ajustados los protocolos de seguridad, la entidad reactivará la venta de las localidades que aún estén disponibles a partir de mañana a las 11.00 horas.

Entradas nominales y control de accesos

Entre las principales medidas incluidas en el protocolo destacan que todas las entradas serán nominales y que la vestimenta o simbología del Newcastle únicamente estará permitida en la zona destinada a la afición visitante. Asimismo, el club ha bloqueado la compra de entradas desde el país de origen del equipo inglés mediante filtros de IP y restricciones en tarjetas bancarias.

Los aficionados también deberán llevar documentación oficial —entrada y documento de identidad o pasaporte— para poder acceder al estadio si así lo solicita el personal de seguridad. El acceso destinado a la afición visitante será exclusivo y estará claramente delimitado.

Además, el club ha limitado la venta a touroperadores y recuerda que no habrá venta de entradas en las taquillas del estadio el día del partido.

Refuerzo del dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad incluirá un aumento de efectivos en los accesos y en las gradas para gestionar posibles incidentes. También se realizará un control nominal y visual de asistentes con simbología del Newcastle para detectar posibles compras irregulares de entradas.

El club trabajará de forma coordinada con el Newcastle, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir la presencia de aficionados visitantes en los alrededores del estadio sin entrada y evitar la reventa.

Control de cesiones y ventas

El Barça también ha decidido bloquear las transferencias de entradas para los abonados que dispongan de pase. En los casos en los que ya se haya realizado una cesión, el socio deberá completar un formulario de responsabilidad para validar el proceso.

Asimismo, los compradores deberán introducir la titularidad de cada entrada con un máximo de 48 horas antes del inicio del partido. En caso contrario, la entrada no será enviada y no se permitirá el acceso al estadio.

Desde el club advierten que cualquier actuación fraudulenta detectada en la compra o cesión de entradas será trasladada a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes contra los responsables