El Barça toma una decisión con el fichaje de Xavi Simons

En este parón de selecciones se está moviendo mucho el mercado de fichajes y son muchos los nombres que están saliendo y que se vinculan al Barcelona. Es un momento clave para reforzar las plantillas y en muchos clubes ya se están tomando decisiones de cara a la próxima temporada.

Uno de los nombres que ha sido relacionado con el club azulgrana es el de Xavi Simons, el talentoso mediapunta internacional neerlandés de 22 años que pertenece al Tottenham Hotspur. La mala temporada de los ‘Spurs’, coqueteando con el descenso, eliminados de la Champions League por el Atlético de Madrid, han provocado que crezcan los rumores sobre su posible salida.

En este contexto, ha ganado fuerza en el entorno del club londinense la opción de un regreso al Barcelona, club en el que se formó en sus etapas iniciales antes de marcharse al Paris Saint-Germain. Sin embargo, el Barça no contempla su regreso en estos momentos. No solo por el elevado coste de la operación, sino también por una cuestión de planificación deportiva.

Los motivos del 'no' a Simons

El traspaso previo del Tottenham, cercano a los 60 millones de euros, obligaría a afrontar una cifra importante para sacarlo de Londres, estimada en torno a los 45 millones de euros. Una inversión que en el club consideran difícil de asumir en el actual contexto económico.

Además, en el Barça entienden que su regreso, previo pago de un traspaso, lanzaría un mensaje equivocado hacia la cantera. Simons decidió salir en su día y su retorno en estas condiciones no encaja con la política deportiva actual, centrada en potenciar el talento propio.

Simons, vestido de azulgrana / PERDRO CASTROVERDE

Por si fuera poco, existen otras prioridades en su demarcación, tanto en la mediapunta como en las posiciones de ataque. El club trabaja con diferentes escenarios y no descarta movimientos en función del mercado, especialmente en el extremo, donde también está en juego la posible continuidad de Marcus Rashford, cuya cláusula se sitúa en torno a los 30 millones de euros.

Así, pese a los rumores, en el Camp Nou tienen claro que el nombre de Xavi Simons no forma parte de la hoja de ruta actual.