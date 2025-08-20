El Barça todavía no llega a un acuerdo con Oriol Romeu y las inscripciones se estancan

El Barça ya va a contrareloj para intentar liberar masa salarial y poder inscribir al resto de jugadores que están sin dorsal esta misma semana con vistas al partido del Levante. Pero no será nada fácil. La salida de Iñaki Peña puede ser cuestión de horas, pero la marcha de Oriol Romeu aún debe acabar de negociarse. El proceso se ha ido dilatando por las ausencias de Deco de Barcelona y queda una última reunión para acabar de concretar su marcha. Por ahora, no hay acuerdo a la espera de que el centrocampista, que ha puesto facilidades al Barça, reciba la oferta final del club blaugrana y así pueda irse a alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa.

Oriol Romeu tiene aún un año de contrato. Su salario no era de los más altos de la plantilla, ni mucho menos, pero sí lo suficientemente importante para que los clubs que lo han llamado no puedan asumirlo. El Barça debería compensar al futbolista y están hablando con cifras encima de la mesa. La operación podría realizarse vía cesión, con el Barça asumiendo parte del salario, o con una rescisión de contrato en el que el club blaugrana compensaría al futbolista con una cifra que le permitiría fichar por otro equipo.

El centrocampista tiene muchas alternativas encima de la mesa, sobre todo, de la Liga española pero también ha recibido el interés de clubs de la MLS. Girona, Sevilla, Valencia u Oviedo son equipos que están a la espera de recibir la respuesta de un Oriol Romeu que también está interesado en cerrar este capítulo cuanto antes para incorporarse ya a su nuevo equipo.

En todo caso, las negociaciones se van a calentar a partir de ahora y no sería nada descartable que el acuerdo se formalizase la próxima semana por lo que su salida no liberaría masa salarial para esta jornada e impediría alguna de las inscripciones que el Barça tiene pendientes. El club blaugrana sí espera que este viernes se pueda dar un paso definitivo aunque tampoco puede garantizar el acuerdo al cien por cien.

Oriol Romeu llegó al Barça de las manos de Xavi Hernández y fue un jugador importante al inicio de su primera temporada, pero el centrocampista fue perdiendo minutos a medida que avanzó la temporada. Hansi Flick no contaba con él y regresó como cedido al Girona y ha vuelto este verano sabiendo que su continuidad en el Barça no sería posible. El jugador se ha entrenado con profesionalidad y en el cuerpo técnico están encantados por su aportación y comportamiento, al igual que en el club, y ahora toca acordar una salida que al futbolista le permita mantener el salario y al Barça ahorrarse un dinero que serviría para inscribir algún futbolista.