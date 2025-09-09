El Barça todavía no ha entregado el certificado final de obra del Spotify Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona no puede pedir a sus técnicos que agilicen los permisos de obra del Spotify Camp Nou, ya que el club todavía no ha entregado el Certificado Final de Obra, según ha podido saber Sport.

El motivo es que el jefe de obra de Torrella Ingenieria, que trabaja junto a Limak y los responsables del club, aún no ha validado este documento que avala que todo está terminado y en perfecto estado y que resulta imprescindible para que Ayuntamiento y Bomberos empiecen sus inspecciones técnicas definitivas.

Por tanto, a día de hoy, y como no hay fecha de entrega definitiva, el presidente, Joan Laporta, tampoco tiene fecha asignada para comparecer ante los medios de comunicación y dar explicaciones al socio blaugrana.

La semana pasada se rumoreó que el CFO ya estaba entregado pero a día de hoy no tiene la firma definitiva. Por tanto, es imposible hacer predicciones sobre la fecha del regreso al estadio.

El Certificado Final de Obra es un documento oficial firmado por el director de obra (normalmente un arquitecto) y el director de ejecución de obra (arquitecto técnico o aparejador), que acredita que la construcción se ha ejecutado y concluido conforme al proyecto aprobado, la licencia urbanística y la normativa vigente.

El Barça contra el Valencia, en el Johan Cruyff

Ante la imposibilidad de jugar en el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona ya tiene escenario confirmado para su estreno como local en LaLiga. El club ha anunciado que el partido de la cuarta jornada ante el Valencia, programado para el domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas, se jugará en el Estadio Johan Cruyff.

La imposibilidad de entregar el CFO ha obligado a los azulgranas a recurrir de nuevo al feudo del filial y del primer equipo femenino como sede provisional.

En su comunicado, la entidad lo explica así: "El FC Barcelona informa de que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas, contra el Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou".