La Masia brilla en el primer amistoso de pretemporada del Barça

El FC Barcelona disputó su primer amistoso de la pretemporada ante el Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El encuentro, celebrado a puerta cerrada, fue el el primer test después de que el equipo iniciara los entrenamientos el pasado 13 de julio. Los de Flick, conun equipo plagado de canteranos, fueron superiores a su rival y se hicieron con el triunfo gracias a los goles de Diarra, Héctor Fort, Ebrima y Álex Gonzalez; Flavio anotó el tanto de los escapulados.

Las imágenes del Barça - Europa, amistoso de pretemporada / FC BARCELONA

El resultado, en el fondo, y aunque fue un 4-1 favorable a los blaugrana, importaba poco porque el objetivo era empezar a acumular minutos, ganar sensaciones y comprobar la evolución física de los jugadores. De hecho, Flick afrontó el partido con un grupo que tiene poco que ver con el que disputará la temporada oficial, con una amplia presencia de futbolistas del filial e incluso juveniles.

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El técnico también aprovechó para observar a varios jugadores con los que en principio no cuenta y cuyo futuro todavía debe resolverse este verano. Es el caso de Marc Casadó, Marc-André ter Stegen o Roony Bardghji, a los que dio minutos ante el Europa.

Adeyemi debe esperar

Adeyemi, presentado un día antes, no jugó. El nuevo fichaje blaugrana realizó en las horas previas su primer entrenamiento con el equipo y el cuerpo técnico consideró demasiado precipitado darle minutos. El extremo deberá esperar a los próximos compromisos para debutar.

No fue el único integrante del primer equipo que no participó. Tampoco lo hizo Fermín López, cuya recuperación avanza a buen ritmo y espera incorporarse durante el stage de pretemporada. Ronald Araujo y Alejandro Balde fueron otras dos ausencias destacadas. A ellos se sumó Marc Bernal, que arrastra algunas molestias y con quien el club prefirió no correr ningún tipo de riesgo en el primer amistoso.

Un once de jóvenes y veteranos

Es por todo ello que Flick presentó una alineación plagada de canteranos a los que se unieron algunos veteranos. Szczesny ocupó la portería, con Héctor Fort, Andreas Christensen, Gerard Martín y Jofre Torrents en defensa. Guille Fernández, Brian Fariñas e Ibrahim Diarra formaron el centro del campo, mientras que Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim y Shane Kluivert aparecieron en ataque.

El Barça llevó la iniciativa durante la primera mitad y dejó buenas sensaciones por su ritmo y su voluntad de presionar arriba. Entre los más destacados estuvieron Guille Fernández y Brian Fariñas. Los dos centrocampistas se mostraron participativos, ofrecieron soluciones en la salida del balón y asumieron responsabilidades pese a su juventud.

Las imágenes del Barça - Europa, amistoso de pretemporada / FC BARCELONA

El equipo blaugrana encontró espacios y llegó al descanso con un marcador de 2-1 gracias a los goles de Diarra (13') y Héctor Fort (29'). El Europa trató de competir con intensidad, pero el Barça tuvo más posesión y consiguió instalarse durante muchos minutos en campo contrario. Los escapulados recortaron distancias en el 40 gracias al tanto de Flavio.

Muchas pruebas

Flick modificó prácticamente todo el equipo en la segunda parte. Entraron Ter Stegen, Álex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Marc Casadó, Tommy Marqués y Orian Goren, entre otros. El Barça volvió a marcar nada más comenzar el segundo periodo y mantuvo su superioridad. El alemán aprovechó para repartir minutos y comprobar el estado de los jóvenes que completan el trabajo del primer equipo. En la segunda mitad marcaron Ebrima (48') y Álex González (58').

El Barça se mostró superior durante buena parte del encuentro, aunque la importancia de la tarde no estaba en el marcador. Después de varios días de entrenamientos, tocaba empezar a rodarse y trasladar al césped algunas de las ideas trabajadas en la Ciutat Esportiva.