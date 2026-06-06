El Barça no 'tiembla' (por ahora) con el futuro de Ebrima Tunkara

A nadie se le pasó por alto en el pasado Europeo sub'17 que Ebrima Tunkara era una de las figuras que centraba buena parte de los focos. El prometedor atacante del Barça está visto por los técnicos y formadores de La Masia como una de las irrupciones más importantes de los últimos tiempos. Diferente a Lamine Yamal, pero con un impacto que se le puede asemejar. Por su superioridad frente a los rivales (casi siempre mayores de edad que él) y por el aura y la proyección que se le atisban.

Ebrima Tunkara es una promesa de gran proyección / RFEF

Es uno de esos casos contados en el fútbol formativo del Barça que se detecta de forma precoz y se cuida y se riega de forma especial pensando en que puede ser un activo importante en el primer equipo del futuro. Algo que hasta hace algunos meses aún se vislumbraba lejos, pero que no lo está tanto porque, como informamos en SPORT hace unos días, apunta a estar en el arranque de pretemporada de la primera plantilla a las órdenes de Flick el próximo 13 de julio.

Gran Europeo

Concluido el Europeo sub'17, en el que Ebrima finalizó con un gol y cinco asistencias. Su carta de presentación en el debut ante Estonia fue bestial. En menos de 50' había marcado un gol (de penalti provocado por él mismo) y dado dos asistencias. Es el único futbolista del combinado dirigido por Sergio García que fue titular en todos los partidos. Lástima el cruel desenlace de la semifinal ante Italia en el que España cayó por penaltis.

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Muchos 'scouts' de los principales clubes europeos (también del Barça) estuvieron siguiendo 'in situ' la evolución de un torneo con las grandes perlas de futuro que abanderarán la próxima generación. Lógicamente, Ebrima era uno de los perfiles que más focos y ojos centró. El Barça sabe que tiene un diamante cociéndose en casa y que eso, además de ser ilusionante, también es, en cierto modo, peligroso.

Las salidas de Guiu y Dro

Ya contamos en SPORT en su momento que el club se quiso blindar para evitar fugas como la de Dro este mes de enero y la de Marc Guiu hace dos años. Precisamente, tras pagar el Chelsea la cláusula del delantero de Sant Celoni en 2024 se inició una política de cláusulas específicas en los contratos de los futbolistas (a partir de los nacidos en 2008) para tener más el control y que no hubiera salidas traumáticas.

Ebrima, Orian y Shane celebran un gol del Juvenil A / Dani Barbeito

El monto a pagar aumenta conforme se van cumpliendo objetivos: partiendo de la base (6 millones) se va subiendo en función de ir convocado para Youth League (8), con el filial (10), ser inscrito con el Barça Atlètic (20), jugar cinco partidos con el primer equipo (25), etcétera. La cláusula se dispara y se vuelve 'prohibitva' a partir de los 10 encuentros oficiales con la primera plantilla.

Renovó a los 16

En este sentido, Ebrima, que firmó su nuevo contrato al cumplir los 16 el pasado marzo (el Barça anunció la renovación oficial en enero) ya ha cumplido algunas de las cláusulas mencionadas anteriormente. Ha debutado en Youth League y también ha ido convocado con el filial. Probablemente, este verano se le inscribirá con ficha del filial (pese a ser todavía juvenil de primer año, ojo), lo que elevaría su cláusula hasta los 20 millones. De esta forma, el club se 'blinda' un poco ante el interés que está despertando el chico.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

Ebrima llegó a España en 2017. Su padre Abdul aterrizó en el barrio de Cerdanyola de Mataró en el 2007 procedente de Gambia y 10 años después pudo traerse a su familia. Albert Puig lo vio 10' en su momento, jugando con el Cerdanyola en el Municipal Camí del Mig, y avisó a los responsables de cantera del Barça. "Nosotros estábamos viendo a otro chico que se llamaba Unai. Y en un Cerdanyola-Vilasar de Mar fui a verlo y dio la casualidad de que era el primer día que Ebrima podía jugar. A los diez minutos cogí el teléfono y llamé a Marc Serra, coordinador de fútbol siete, y a Aureli Altimira, coordinador de futbol once, y les dije: 'es una locura'. Normalmente no llamo a los 10 minutos, pero lo que vi me pareció una locura por su superioridad". En la 2018/19 empezó el periplo azulgrana de Ebrima.