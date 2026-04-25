El Barça ya tiene tercera camiseta para la próxima temporada

No ha acabado la presente temporada, con el Barça muy cerca de revalidar el título de Liga, pero ya se van conociendo cosas de la próxima. Una de ellas hace referencia a las camisetas que lucirán los equipos de la entidad. Todavía no se han presentado de forma oficial, pero la web especializada memorabilia1899 va dando detalles.

Este sábado ha hecho pública la tercera camiseta para el curso 2026-27. Será una camniseta azul turquesa con dos tonos claramente diferenciados y separados por una línea dentada. El cuello será de color azul marino y con las letras Barça en rojo en su interior. Los puños irán recortados en rojo, mientras el logo de Nike será de azul marino con el contorno de color rojo.

Nada es oficial, pero se han ido filtrando las diferentes camisetas para el próximo curso. La primera,, según el mismo portal, mantiene la esencia histórica del club, pero introduce una evolución visual importante. El clásico azulgrana no desaparece, pero se reinventa a través de una combinación de hasta siete tonalidades distintas.

El resultado es una camiseta que respeta los colores tradicionales, pero con un efecto dinámico que busca modernizar su apariencia. Tonos como el granate profundo, el rojo cardinal o diferentes variantes de azul se entrelazan para dar una sensación más rica y actual sin romper con la identidad del Barça.

Pedri, en un edit con una camiseta de la próxima temporada / Memorabilia 1899

Una apuesta más atrevida es en la segunda equipación, en el que será la segunda temporada apostando por la fusión con la 'Mamba Collection'. En este caso, el club se inspira claramente en la estética de Los Angeles Lakers, una referencia icónica del deporte estadounidense.

El diseño combina un fondo en tonos púrpura oscuro y negro, acompañado de detalles en dorado metálico que afectan tanto al patrocinador como al logo de la marca. Una camiseta pensada para destacar, con un aire premium y muy reconocible que no pasará desapercibido.