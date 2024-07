El Barça, tentado de arriesgar con Araujo

El FC Barcelona busca soluciones ante la falta de 'fair play'. La lesión de Ronald Araujo es una pésima noticia para el club pero dicho contratiempo abre una oportunidad para el club a nivel de espacio salarial -por descontado, ni mucho menos compensa la desoladora noticia que ha supuesto la lesión del charrúa-.

El defensa uruguayo, intervenido hace unos días en Finlandia de su lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho, estará de baja prácticamente hasta el mes de diciembre. Esto supone un período en el dique seco de más de cuatro meses, por lo que la normativa permite al Barça utilizar la ficha de Ronald para inscribir a cualquier otro jugador.

La maniobra, igual que sucedió con la lesión de Gavi, consistiría en dar de baja al defensa a nivel federativo. Esto provocaría que el 80% de la ficha de Araujo podría ser utilizada para inscribir a cualquier otro jugador. Y el Barça, que va muy necesitado de margen salarial, se ha visto tentado de emplear esa posibilidad para solventar alguno de los casos que tiene pendiente.

El problema que conllevaría dicha práctica es que después, en enero, el Barça debería cerciorarse de que tiene el espacio suficiente para registrar a Araujo en el mercado de invierno. De no tenerlo garantizado, el charrúa podría quedarse sin competir y, lo que es peor para el club, podría negociar con alguna otra entidad ya que así lo contempla la FIFA.

La entidad azulgrana se ha visto tentada en algún momento de recurrir a dicho 'comodín', pero a día de hoy no es algo que se vaya a ejecutar ya que el club no quiere correr riesgos con uno de sus defensas más contrastados. Habrá que ver cómo avanzan los días en agosto, pues el Barça aún tiene tiempo para darle vueltas al tema, aunque no apunta a que esta vaya ser la decisión final de la dirección deportiva.