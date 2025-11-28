El Barça tenía razón con Ter Stegen

El 29 de noviembre de 2025 es una fecha marcada en el calendario del FC Barcelona, y no solo porque el club celebrará los 126 años de su nacimiento. Este sábado, también, se cumplen cuatro meses exactos desde la intervención lumbar de Marc-André ter Stegen, una operación que desató un conflicto total entre el guardameta y el club azulgrana por los tiempos de recuperación y la posibilidad (o no) de utilizar el salario del alemán para inscribir a Joan Garcia, la apuesta de futuro de la dirección deportiva para la portería culé.

El caso empezó a tensarse el 24 de julio, cuando se confirmó la lesión del alemán y el jugador difundió un comunicado anunciando una baja de “tres meses”. Un detalle clave, ya que con ese plazo, el Barça no podía declararlo baja de larga duración y, por tanto, no podía liberar el espacio salarial necesario para inscribir al guardameta de Sallent, fichado vía cláusula el 18 de junio. Para el club, esa estimación no se correspondía con los informes médicos internos.

El 29 de julio, el Barça informó de su reintervención en Burdeos y evitó fijar plazos concretos. Sin embargo, pocos días después y con un informe que establecía una baja de "no menos de cuatro meses", la entidad pidió la firma del guardameta alemán para enviarlo a LaLiga. Ter Stegen se negó, lo que desencadenó una escalada que culminó el 7 de agosto con un comunicado sin precedentes: apertura de expediente disciplinario y retirada temporal de la capitanía, asumida desde entonces por Ronald Araujo.

Cronología del 'Caso Ter Stegen' 18 junio 2025 El Barça ficha a Joan Garcia, pendiente de inscripción por falta de margen salarial. 24 julio 2025 Se confirma la lesión lumbar de Ter Stegen. El jugador publica un comunicado anunciandotres meses de baja 29 julio 2025 El Barça comunica que Ter Stegen ha sido reintervenido en Burdeos. No se fijan plazos. 1-5 de agosto El club obtiene un informe que estima una bajade "no menos decuatro meses" para enviarlo a LaLiga. Ter Stegen se niega a firmarlo. 7 agosto 2025 El Barça abre unexpediente disciplinario y le retira temporalmente la capitanía. 8 agosto 2025 (mañana) Ter Stegen publica un comunicado defendiendo su postura y pidiendo diálogo. 8 agosto 2025 (noche) El Barça anuncia que el jugadorfirma la autorización médica. Se cierra el expediente y recupera la capitanía. 13 agosto 2025 La Comisión Médica de LaLiga considera la lesión comobaja de larga duración. El Barça procede a inscribir a Joan Garcia. 29 de noviembre 2025 Se cumplen cuatro meses de su operación. La recuperación total se acercará finalmente a los cinco meses.

La tensión se trasladó al día siguiente, cuando el portero publicó una carta extensa defendiendo que su decisión se había tomado bajo criterios médicos externos, negando cualquier relación con la inscripción de otros jugadores y mostrando su voluntad de reconducir la situación. Horas después, el propio Barça anunció que Ter Stegen había firmado la autorización que permitía enviar el informe médico a LaLiga. El expediente se cerró y recuperó la capitanía “con efecto inmediato”.

El 13 de agosto, la Comisión Médica de LaLiga dictaminó que la lesión cumplía los requisitos de larga duración, confirmando por tanto al club la baja mínima de cuatro meses y la posibilidad de usar así el salario, sin especificar si el 40% o el 80%, de Marc-André ter Stegen para inscribir a su sustituto. Dicho y hecho, porque el club pudo formalizar al día siguiente la inscripción de Joan Garcia, que ya fue titular en el debut liguero ante el Mallorca ese mismo fin de semana.

A partir de ahí, el caso quedó aparcado en un rincón y la guerra entre club y capitán quedó más que fría, congelada, latente a la espera de su regreso definitivo y de determinar un futuro que, pese al contrato que los une hasta 2028, parece predestinado a un divorcio aunque sea en forma de cesión en el mercado invernal.

Los plazos del Barça

Cuatro meses después del comunicado del Barça, la recuperación real del portero ha seguido el curso previsto por el club y no el anunciado por el jugador. Ter Stegen ya trabaja en el césped desde hace días, siempre en solitario y acompañado de recuperadores del club. Su rutina empieza antes de los entrenamientos colectivos dirigidos por Hansi Flick y se mantiene al margen del grupo, al que se podría incorporar en dos semanas según ha adelantado el Diari ARA.

La previsión interna del club, según ha podido confirmar SPORT con fuentes cercanas al proceso del jugador, ya asume que el alta médica y el retorno competitivo se situará en los cinco meses de baja. Una cronología que, en la práctica, valida los tiempos estimados por los servicios médicos azulgranas desde el primer día.