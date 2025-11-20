FC Barcelona
El Barça tendrá una camiseta conmemorativa para el regreso al Spotify Camp Nou
Los futbolistas de Hansi Flick llevarán una estampación en el pecho con el lema 'Tornem a casa' y la fecha de la reapertura del templo blaugrana
El FC Barcelona disputará este sábado (16:15 horas) el primer partido en el nuevo Spotify Camp Nou después de más de dos temporadas disputando los encuentros como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. En esta fecha tan señalada, el club blaugrana reabrirá las puertas de su templo y tendrá capacidad para 45.000 espectadores, una vez ya recibió la licencia de primera ocupación de la Fase 1B.
Para conmemorar tan importante acontecimiento en la historia del club catalán, según ha informado la cuenta de 'X' @memorabilia1899, los futbolistas del primer equipo masculino de fútbol lucirán una camiseta especial para el duelo que les enfrentará al Athletic Club de Bilbao. Esta llevará un parche en el pecho, entre el escudo y el logo de Nike con el lema 'Tornem a casa' (Volvemos a casa).
Además, en la parte superior, en una tipografía menor, estará escrito 'Spotify Camp Nou', mientras que en la inferior, se podrá leer la fecha de esta efeméride: '22 de novembre de 2025'. Sin duda, una camiseta que todos los jugadores querrán guardar con especial cariño. Lo harán con la primera equipación de la temporada, la blaugrana, y este parche estará visible durante todo el encuentro.
