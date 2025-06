El Barça se teme un lío con Fermín

El mercado de fichajes en el FC Barcelona ya ha dado el pistoletazo de salida. A pesar de que no se ha cerrado todavía ninguna operación, la dirección deportiva trabaja en varias salidas y nombres como los de Ter Stegen, Iñaki Peña, Pablo Torre, Ansu Fati o Pau Víctor ya han sonado como candidatos para abandonar la nave blaugrana. No obstante, a ellos se les podría añadir un actor inesperado: Fermín López.

Según ha podido saber SPORT, todavía no ha llegado ninguna oferta por el centrocampista formado en La Masia, pero desde el Barça saben que el futbolista interesa en Arabia Saudí y en un club de la Premier League. Sin duda, el gran rendimiento de Fermín durante estas dos últimas temporadas con el primer equipo blaugrana no ha dejado indiferente a ningún equipo.

En el club catalán, no obstante, no tienen la idea de traspasarlo durante la presente ventana de transferencias. Ahora bien, si es el propio futbolista quien pidiese salir por razones económicas o porque la oferta deportiva le garantiza más minutos, no le cerrarían la puerta a una hipotética salida.

Calma en el club

La sensación que se respira desde el seno del FC Barcelona es que no pedirá ser traspasado en los próximos meses. Es un jugador muy querido en el vestuario, que siente los colores y que cuenta con la total confianza de Hansi Flick. Cierto es, sin embargo, que el centro del campo es la zona donde el técnico alemán cuenta con más efectivos y, junto a Dani Olmo, se han repartido la presencia en la mediapunta.

Esta temporada ha superado la barrera de los 2.000 minutos en los 46 encuentros en que se ha enfundado la elástica culer. En ellos, ha visto puerta en ocho ocasiones y ha repartido diez asistencias, convirtiéndose en el sexto futbolista con una mayor participación de cara a puerta, tan solo superado por Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo. Unos registros que le han permitido mejorar los del curso pasado, en que anotó once tantos, pero tan solo dio un pase de gol.