El Barça teme otro caso Ansu Fati con De Jong

Si algo ha aprendido el Barça en los últimos años es que, en materia de lesiones, no siempre la última palabra la tienen los médicos del club. Frenkie de Jong ha decidido apostar por un tratamiento conservador para recuperarse de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una elección respetada por la entidad azulgrana, pero que no esconde la preocupación que existe en los despachos de la Ciutat Esportiva. No tanto por el diagnóstico actual, sino por lo que podría ocurrir si la recuperación no evoluciona como se espera. El precedente de Ansu Fati sigue muy presente.

Frenkie de Jong, durante un partido con el Almería / JAVI FERRANDIZ

La lesión del centrocampista holandés y la que sufrió el delantero hace tres años no tienen nada que ver. Tampoco el tratamiento ni los plazos son los mismos. Sin embargo, sí existe un punto de encuentro que explica el nerviosismo del Barça: en ambos casos, el club defendía una estrategia médica distinta a la elegida finalmente por el futbolista.

De Jong sufrió la lesión durante el Mundial con la selección de Países Bajos. Pese a las molestias, continuó jugando después de que, según explicó él mismo, los médicos de su selección le transmitieran que se trataba de una dolencia leve y que no empeoraría si seguía compitiendo. La realidad terminó siendo muy distinta. Las pruebas realizadas ya de regreso a Barcelona confirmaron una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.

Hansi Flick saluda a Ansu Fati en uno de sus últimos partidos con el Barça. / JORDI COTRINA

El neerlandés ha optado por un tratamiento conservador y, por el momento, evitar el quirófano. En el Barça aceptan la decisión, aunque existe un temor evidente. Si la evolución no es la esperada y finalmente acaba siendo necesaria una intervención quirúrgica, el tiempo de baja podría superar ampliamente los cuatro meses y el club habría perdido un tiempo muy valioso en la recuperación de uno de los futbolistas llamados a liderar el centro del campo de Hansi Flick.

Un escenario con paralelismos

Es precisamente ese escenario el que inevitablemente recuerda a Ansu Fati. En enero de 2022, el delantero también rechazó la recomendación del Barça y decidió no operarse de una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. Tanto los servicios médicos como Xavi Hernández defendían el paso por el quirófano, convencidos de que ofrecía mayores garantías a medio y largo plazo. Ansu, cansado de las operaciones tras su grave lesión de rodilla, eligió un tratamiento conservador junto a su equipo médico de confianza.

Frenkie de Jong, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / EFE

El tiempo terminó dando la razón, al menos parcialmente, a quienes defendían la cirugía. Aunque logró volver a jugar, Ansu nunca recuperó del todo la explosividad que le había convertido en uno de los mayores talentos surgidos de La Masia. Las recaídas fueron frecuentes y su carrera tomó un rumbo muy distinto al que parecía destinado cuando irrumpió en el primer equipo. Hoy juega en el Mónaco.

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FCB

Nadie en el Barça establece paralelismos médicos entre ambos casos porque las lesiones son completamente diferentes. Tampoco existe la certeza de que el desenlace vaya a ser parecido. De hecho, el tratamiento conservador es una opción habitual en determinadas roturas del ligamento lateral interno de la rodilla. Y los avances médicos han provocado que así sea. Sin embargo, la experiencia vivida con Ansu explica por qué el club afronta con cautela la recuperación de De Jong.

De Jong y Koeman durante un entrenamiento con Países Bajos / Koen van Weel / EFE

A todo ello se añade otro motivo de malestar. En la entidad azulgrana existe un profundo enfado con la Federación de los Países Bajos y con Ronald Koeman por haber permitido que el futbolista siguiera compitiendo en el Mundial pese a las molestias. El propio De Jong reconoció posteriormente que la lesión era "más grave de lo que se había determinado", una frase que ha alimentado todavía más la sensación de que se asumió un riesgo innecesario.

Ahora comienza una carrera contrarreloj. El Barça confía en que el tratamiento elegido funcione y evite el quirófano. Si es así, el caso Ansu Fati quedará únicamente como un recuerdo. Si no, el club volverá a enfrentarse a un escenario que conoce demasiado bien y que nadie en la Ciutat Esportiva desea revivir.