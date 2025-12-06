Barça y taxistas encarrilan la paz antes del Eintracht

Élite Taxi y el FC Barcelona celebraron ayer una reunión clave para intentar rebajar la tensión generada por el patrocinio de Uber con el club blaugrana, una alianza comercial que ha provocado un profundo malestar en el sector del taxi y que amenazaba con movilizaciones coincidiendo con el Barça-Eintracht. El encuentro, en el que participó el departamento de Compliance de la entidad y su director general, Manel del Río, sirvió para que los representantes del taxi trasladaran al club su preocupación por la imagen que, a su juicio, Uber estaría obteniendo gracias a su asociación con el Barça pese a las sanciones acumuladas por la compañía en Catalunya.

Durante la reunión, Élite Taxi entregó un informe detallado sobre la actividad de la multinacional y las sanciones derivadas de lo que consideran prácticas irregulares. Según la organización, Uber habría abonado más de tres millones de euros en multas entre 2023 y 2025, cifra que, según sostienen, refleja la persistencia del incumplimiento normativo en el territorio. Del Río se comprometió a estudiar la documentación y a ofrecer una respuesta una vez concluido el análisis interno. El colectivo del taxi ha valorado de forma muy positiva la predisposición al diálogo del club y, en ese sentido, se compromete a no plantear la masiva movilización que tenían previsto realizar coincidiendo con el encuentro de Champions entre el Barça y el Eintracht.

Este es el comunicado íntegro difundido por Élite Taxi tras la reunión:

"En el día de ayer, Élite Taxi mantuvo una reunión con el departamento de Compliance del FC Barcelona, donde se mantuvo un diálogo constructivo y se entregó documentación relevante sobre la situación actual de Uber en Catalunya. Durante el encuentro, explicamos cómo Uber está recibiendo sanciones a través de las empresas que controla o con las que se relaciona de manera directa, derivadas de su actividad ilegal en el territorio.

Cubarsí, protagonista en el acto de Uber / Dani Barbeito / SPO

Entre los datos aportados, destacamos que Uber ha abonado más de 3 millones de euros en sanciones en el periodo 2023–2025, una cifra que evidencia la magnitud de sus incumplimientos. Desde Élite Taxi trasladamos al club cómo Uber está utilizando la imagen del Barça para lavar su reputación, poniendo en riesgo el prestigio de una institución que representa los valores y la identidad de Catalunya. Por parte del Barça, se nos informó que analizarán en profundidad toda la documentación entregada y que tomarán la decisión que consideren más adecuada.

Queremos destacar la excelente predisposición al diálogo, la sensibilidad hacia los problemas del sector y el respeto mostrado hacia las familias trabajadoras del taxi. Ahora toca esperar a que finalicen su análisis y comuniquen su postura, que respetaremos y trasladaremos al conjunto del sector.

Desde Élite Taxi agradecemos al FC Barcelona su apertura y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando contra las mentiras y manipulaciones de Uber. No permitiremos que se utilice un símbolo tan importante para Catalunya para blanquear los reiterados incumplimientos de la compañía. El próximo martes nos vemos en las calles, compañeros, como siempre, llevando la bandera de la dignidad y los valores de nuestro sector, nuestra ciudad y nuestro país".