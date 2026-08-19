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El Barça tasa muy alto a Héctor Fort y los clubs españoles empiezan a borrarse

El futuro del lateral podría estar en el extranjero por un traspaso alto

FC Barcelona - Europa | El gol de Héctor Fort con asistencia de Shane Kluivert

FC Barcelona - Europa | El gol de Héctor Fort con asistencia de Shane Kluivert

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L. Miguelsanz

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El Barça está apretando fuerte para vender a los canteranos que no entran en los planes de Hansi Flick. La idea es poder ingresar cantidades respetables y eso hace inviable que algunos clubs españoles puedan optar a cerrar operaciones con el club blaugrana. Este sería el caso de Héctor Fort, por quien la Real Sociedad se ha interesado recientemente aunque habría caído de la puja salvo que no acaben de fraguar los intereses que tiene el lateral en la Bundesliga o la Premier. El Barça está pidiendo 15 millones de euros por Héctor Fort y por ahora no hay rebajas, lo que empuja al jugador a aceptar alguna oferta en el exterior.

Según confirma el 'Diario Vasco', la Real sí que se interesó esta semana por la situación del lateral, pero contempla una operación de traspaso a una tasación tan elevada como pretende el Barça. El clib donostiarra veía con mejores ojos una cesión o una compra mucho más asequible y hubiera dado el paso, pero el Barça tiene claro que no desea bajar el listón en estos últimos días de mercado y, hoy por hoy, esta vía estaría prácticamente cerrada. El Elche también planteó una cesión como en el curso pasado, pero el club blaugrana no accedió.

Héctor Fort tendría el interés del Borussia Dortmund y de, al menos, dos equipos de la Premier: Everton y Fulham. Los tres no han iniciado una ofensiva final, pero sí tienen claro el precio del traspaso y la disponibilidad del Barça a negociar sobre la cifra de 15 millones de euros. El cierre de mercado se acerca y en el Barça esperan que este final de semana o al inicio de la próxima, el lateral ya tenga destino definido y se pueda concretar el traspaso.

En caso contrario y en los últimos días de mercado, los equipos españoles sí podrían tener alguna opción, pero en la Liga nadie va a llegar a los 15 ni a los 10 millones que podría acabar rebajando el club blaugrana. Héctor Fort hace unos días que conoce su situación y su entorno está buscando la mejor salida para él. A principios de verano tuvo un interés del Inter de Milán, pero esta puerta ya está cerrada.

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Para el lateral diestro, Flick cuenta con Koundé, salvo que haya una salida inesperada en este final de mercado, y Eric Garcia. Además, se le quiere dar continuidad a Xavi Espart, futbolista que podría tener dorsal de primer equipo dependiendo de las altas y bajas que haya a finales de agosto.

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