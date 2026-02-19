Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosBrujas - AtléticoCuándo juega AlcarazRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaRashfordMaldiniUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaAlonsoSanción Prestianni ViniciusWembanyamaCastigo Javi PovesAlcarazVPN LaLigaLevante - VillarrealHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaPablo LlopisPedri HotelIturraldeClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

FC Barcelona

El Barça ya supera el presupuesto inicial del Spotify Camp Nou con Limak

El club blaugrana cifró en 960 millones de euros el coste de la reforma del Estadi, pero se calcula que acabará costando entre 200 y 300 millones más de lo previsto

Las obras del Spotify Camp Nou siguen avanzando

Las obras del Spotify Camp Nou siguen avanzando

Las obras del Spotify Camp Nou siguen avanzando / FC BARCELONA

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona ya ha superado los 960 millones de euros que estipuló como coste para la reforma del Spotify Camp Nou con la constructora Limak, según informó 'Rac 1'. El primer equipo de fútbol masculino ya está disputando sus partidos como local en el Estadi desde finales de noviembre con total normalidad, eso sí, un año después del estreno previsto y con la mitad de aforo. En estos momentos, todavía falta por finalizar la tercera gradería, los palcos VIP y la cubierta.

La citada información añade que el coste final de la reforma del Spotify Camp Nou acabará costando entre 200 y 300 millones de euros más de lo previsto y para pagarlo deberá utilizar un parte del dinero previsto en las contingencias y en el préstamo de 1.500 millones de euros a Goldman Sachs.

Paralelamente, 'Rac 1' también informa que es este jueves se llevará a cabo una nueva inspección en el estadio blaugrana con la fase 1C de reapertura sobrevolando en el aire. En caso de recibir luz verde, el club blaugrana podría albergar encuentros de fútbol con una capacidad de 62.000 espectadores: los 17.000 correspondientes a la primera y segunda gradería del Gol Nord, que todavía sigue cerrada.

Por otra parte, el regreso de la Grada d'Animació del Barça sigue avanzando tras las conversaciones mantenidas entre el club culer y los cuatro grupos de animación (Penya Almogàvers, PB Nostra Ensenya, Front 532 y PB Barça Supporters). La apertura de la grada donde se ubicaría de manera definitiva la animación azulgrana (en el Gol Sud y con capacidad para 1.247 localidades) no depende del OK a la fase 1C, sino de los permisos que deben facilitar tanto el Ajuntament de Barcelona como los Mossos d'Esquadra, un proceso que es complejo y que no está finalizado.

Noticias relacionadas y más

Desde la entidad barcelonista se muestran optimistas ante la posibilidad de poder ampliar el aforo para este fin de semana, en el encuentro contra el Levante del domingo (16:15 horas), correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga EA Sports.

TEMAS