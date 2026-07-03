El Barça supera los 150.000 socios en la temporada 2025/26

El FC Barcelona ha cerrado la temporada 2025/26 con una de las noticias más positivas fuera de los terrenos de juego: la entidad ha alcanzado los 151.787 socios y socias, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que le permite superar la barrera de los 150.000 miembros.

La cifra supone un aumento neto de más de 18.000 socios en apenas dos temporadas, después de que el club registrara 133.164 afiliados a finales de junio de 2024. Un crecimiento que refleja la capacidad del Barça para fortalecer el vínculo con su afición.

Joan Laporta volverá al cargo de presidente, y llevará personalmente la reconstrucción de la sección / Valentí Enrich / SPO

Uno de los factores que ha contribuido a este impulso ha sido el regreso parcial al Spotify Camp Nou en noviembre de 2025. Tras varios años condicionados por las obras de remodelación y el traslado temporal al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, la vuelta al estadio ha supuesto un importante estímulo emocional para miles de aficionados, reforzando el sentimiento de pertenencia y la conexión con el club.

Una afición cada vez más joven

Más allá del crecimiento numérico, los datos reflejan una transformación significativa en el perfil de la masa social. Los socios de entre 18 y 30 años representan ya el 20% del total, una señal clara del rejuvenecimiento que vive la entidad.

La tendencia también se observa entre los menores. Durante la temporada 2025/26, uno de cada cuatro nuevos socios tenía menos de 15 años, una cifra que evidencia la capacidad del Barça para seguir conectando con niños y jóvenes y garantizar el relevo generacional de su afición.

Una red de peñas con alcance mundial

El crecimiento social del club también se refleja en el movimiento peñístico. Tras el proceso de identificación impulsado por la entidad, ya se han registrado oficialmente más de 100.000 peñistas en todo el mundo.

Cataluña continúa siendo el principal núcleo de peñistas, con cerca de 31.000 miembros, la mayoría concentrados en la provincia de Barcelona. En el resto de España, la cifra ronda los 30.000, con Andalucía como la comunidad autónoma con mayor representación.

A nivel internacional, Europa mantiene un peso destacado gracias a la consolidación de países como Polonia, Francia, Bélgica y Alemania. En Asia, el crecimiento continúa siendo notable, especialmente en China, Corea del Sur y Japón. África también gana protagonismo con la presencia de peñas en Senegal, Marruecos, Túnez y Egipto, mientras que en América destacan mercados en expansión como Estados Unidos, Panamá, Nicaragua y Argentina.

Con más de 151.000 socios y una comunidad peñística que supera las 100.000 personas repartidas por todo el planeta, el FC Barcelona confirma que sigue siendo mucho más que un club.