El Barça suma tres posibles rivales para la Champions: quedan cuatro por decidir

El Barça ya tiene tres nuevos nombres en su lista de posibles rivales para la fase liga de la Champions. Sabah Baku, Bodø/Glimt y LASK han certificado este martes su clasificación a través de los play-offs y estarán en el sorteo del jueves en Mónaco. Los tres se suman a los 29 equipos que ya tenían asegurada su presencia en la competición.

Los resultados de esta primera noche han reducido a cuatro las plazas que quedan por repartir. Ninguno de los equipos que siguen en liza es español, por lo que todos ellos pueden acabar cruzándose con el Barça. El conjunto azulgrana, que no puede enfrentarse a Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal ni Betis por pertenecer a la misma federación, tendrá 31 posibles adversarios cuando finalice la última eliminatoria este miércoles.

La jornada ha dejado tres historias muy diferentes. El Sabah Baku ha protagonizado la primera gran remontada del martes al darle la vuelta al 2-1 de la ida ante el Hapoel Beer-Sheva. El equipo azerbaiyano se ha impuesto 5-2 tras la prórroga y ha cerrado la eliminatoria con un 6-4 global para alcanzar la fase liga.

El Bodø/Glimt también ha cumplido con los pronósticos. El conjunto noruego partía con una ventaja de dos goles después del 1-3 conseguido en Nimega y ha confirmado su billete (3-0) ante el N.E.C. Su presencia vuelve a colocar al club noruego entre los equipos que pueden aparecer en el camino europeo del Barça.

El LASK ha protagonizado la otra gran remontada de la noche ante el Celtic. El conjunto austríaco llegó a la vuelta con un 0-3 en contra, pero ha conseguido forzar la prórroga tras imponerse 4-1 en los 90 minutos y ha culminado la remontada con un quinto gol en el tiempo extra. El 5-1 definitivo le permite cerrar la eliminatoria con un 5-4 global y meterse en la fase liga de la Champions.

Cuatro eliminatorias para cerrar la lista

La última noche de los play-offs llegará este miércoles con cuatro billetes todavía en juego. AEK Atenas y Levski Sofía parten del 0-0 de la ida, mientras que Viking y Dinamo Zagreb también deberán resolver un empate (2-2). Celje y Slovan Bratislava llegan igualmente igualados después del 1-1 del primer encuentro.

El duelo que concentra más focos es el Lyon-Fenerbahçe. El empate de la ida deja completamente abierta una eliminatoria entre dos clubes con una notable trayectoria europea reciente. El ganador tendrá asegurado un puesto en la fase liga y se convertirá automáticamente en posible rival del Barça.

Con estos cuatro cruces todavía pendientes, el sorteo azulgrana no tendrá su fotografía definitiva hasta el miércoles por la noche. Además de conocer los últimos participantes, habrá que esperar para saber cómo quedan repartidos entre los bombos 3 y 4.

El bombo 3 y el bombo 4, todavía en movimiento

La clasificación de los equipos procedentes de los play-offs puede alterar la composición de los bombos. El reparto se realiza en función del coeficiente UEFA, por lo que los resultados de las cuatro eliminatorias que quedan por resolver pueden modificar la frontera entre el tercer y el cuarto bombo.

De momento, el bombo 3 cuenta con Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Bodø/Glimt, además del Villarreal, que queda descartado para el Barça por pertenecer a la misma federación.

En el bombo 4 ya tienen plaza asegurada LASK y Sabah Baku, además de Slavia de Praga, Stuttgart, Como y Lens. Las cuatro eliminatorias del miércoles acabarán de completar los equipos que ocuparán las plazas restantes y determinarán la composición definitiva de ambos bombos.

La situación, por tanto, todavía puede cambiar antes del sorteo. Para el Barça, que tendrá dos rivales de cada bombo, esos movimientos acabarán determinando el perfil definitivo de sus ocho partidos de la fase liga.

Los posibles rivales que ya están definidos

El Barça partirá del bombo 1 y tendrá dos rivales de ese mismo nivel. PSG, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal son los seis equipos entre los que saldrán sus dos adversarios, ya que Real Madrid y Atlético de Madrid quedan descartados por la restricción entre clubes de una misma federación.

En el bombo 2, las posibilidades pasan por Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV Eindhoven. El Betis tampoco puede entrar en el camino del Barça al pertenecer a la misma federación.

El sorteo de la fase liga se celebrará este jueves 27 de agosto, a partir de las 18.00 horas, en el Foro Grimaldi de Mónaco. Será entonces cuando el Barça conozca sus ocho rivales para una primera fase que arrancará los días 8, 9 y 10 de septiembre.