El Barça se suma a la moda de las gafas de lentes rojos: ¿Para qué sirven?

Se han puesto de moda y el vestuario del FC Barcelona no es una excepción. Hablamos de las gafas de lentes rojos, que precisamente popularizó un rival este jueves de los azulgranas en la apasionante semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Marcos Llorente fue de los primeros (si no el primero) de llevarlas entre los futbolistas y en el desplazamiento de este miércoles hacia Madrid, hasta tres futbolistas de la primera plantilla del Barça las lucieron.

Cancelo, Casadó, Fermín... Se concentran los jugadores del Barça para volar a Madrid / Carlos Monfort

El Barça tuvo que cambiar su plan de viaje habitual y no viajó, como es habitual, el mismo día del partido, sino la noche antes. Fue propiciado por la alerta meteorológica debido a las fuertes rachas de vientos, algunas superiores a los 100 kilómetros por hora, que se esperan para este jueves especialmente en Catalunya. El miedo a no poder volar y no llegar a tiempo al partido propició un desplazamiento de ida nocturno, algo poco habitual. Y nos dejó la imagen de tres jugadores de la plantilla azulgrana luciendo estas gafas que cuentan con la peculiaridad de tener los lentes rojos y no transparentes como es habitual.

Ferran Torres, Eric Garcia y Roony Bardghji se han apuntado a esta moda, aunque para ellos, y para los que las lucen, no se trata de un motivo estético, sino de salud. Y es que los partidarios de usarlas destacan sus beneficios para dormir mejor, de ahí que las lleven de noche. Están especialmente diseñadas para bloquear la luz azul y verde artificial durante la noche, protegiendo la producción de melatonina y mejorando, de esta manera, la calidad del sueño.

El hecho poco habitual de que el Barça se desplace de noche (en los regresos se facilitan menos imágenes) para disputar un partido, lo que ha permitido percibir que estas gafas están empezando a causar furor en la plantilla azulgrana.

Lamine Yamal, a su rollo

Quien también luce gafas cuando viaja es Lamine Yamal, pero en su caso, no con lentes rojas, como se aprecia en el vídeo enviado por los medios del club azulgrana del desplazamiento a Madrid. Le dan al canterano una imagen formal, como de no haber roto nunca un plato, y que no parece augurar la transformación que sufre en el terreno de juego, cuando se pone al equipo a sus espaldas y es capaz de dejar a más de un defensa en el suelo con sus endiablados driblings.