El Barça suma su Liga número 29 y recorta distancias al Real Madrid: así queda el palmarés histórico de títulos

El FC Barcelona ya tiene su Liga número 29 en el zurrón. Desde su creación la temporada 1928-29, el club barcelonista ha sido capaz de levantar hasta en 29 ocasiones el trofeo y sigue acercándose al Real Madrid, que es el líder histórico con 36.

El conjunto azulgrana ha recortado distancias en los últimos tiempos. En este siglo XXI ya lleva 13 Ligas, por las 9 del Real Madrid, las 2 del Valencia y del Atlético de Madrid y la conseguida por el Deportivo en la campaña 1999-2000.

Una Liga de mucho valor en la que nuevamente puede con el Real Madrid de Mbappé y la máquina de fabricar millones de Florentino Pérez. El Barça ha dado un vuelco de la mano de Hansi Flick para ganar dos títulos consecutivos, pese a la inestabilidad provocada por la situación económica y no haber entrado todavía en la norma del 1:1 para poder fichar.

A la senda de los grandes

El Barça de Flick tiene mucha hambre y no se conforma con estos títulos de la regularidad. El técnico alemán está a un solo título de igualar los tres consecutivos de Pep Guardiola o los cuatro de Johan Cruyff con el 'Dream Team'. Este Barça carbura y ha encontrado una manera de jugar que está interiorizada por todos sus pupilos.

Además, el futuro es esplendoroso con la base de futbolistas jóvenes que suben desde la base y que cada vez está más consagrada. La última 'incorporación' de Gavi ha dado más fortaleza al equipo para consagrar el proyecto.

La Champions League es la asignatura pendiente con dos eliminatorias duras perdidas de forma dolorosa ante el Inter de Milán y el Atlético de Madrid. El Barça busca la sexta, pero deberá esperar. Los pilares se están poniendo en la Liga, con las dos últimas conseguidas por Hansi Flick de forma brillante.

Un proyecto estable

El FC Barcelona de Joan Laporta, cuyo mandato ha sido renovado en las últimas elecciones, está recuperando la hegemonía española y ahora solo le queda la europea, pero con tiempo todo está por llegar.

PALMARÉS TÍTULOS LIGA Real Madrid 36 Barça 29 Atlético 11 Athletic Club 8 Valencia 6 Real Sociedad 2 Depor 1 Sevilla 1 Real Betis 1

La Liga es un título muy preciado porque recompensa el trabajo a diario, las 38 jornadas de Liga en las que hay que picar piedra para llegar hasta la cima. El Barça tuvo que remontar y lo hizo a lo grande. Atrás quedan momentos duros como la derrota ante el Real Madrid en la primera vuelta y la recuperación ha sido paulatina con una racha de resultados y juego que lo han llevado hasta lo más alto.