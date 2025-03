El Barça sueña en grande con una actuación emocionante

El Barça ya está en cuartos de final de la Champions con una exhibición en Montjuïc ante el Benfica. Tras días de dolor por la muerte repentina del doctor Carles Miñarro, el equipo demostró que está hecho de una pasta especial.

Hacía años que no se veía un Barça tan excitante. Hacía tiempo que no transmitía esta aura de equipo campeón. Termine como termine la temporada, nadie podrá negarle a Flick haber logrado que el culé no quiera perderse un partido del Barça.

Lamine volvió a demostrar que es el artista más creativo de este grupo de jugadores emocionante. De pequeño creció viendo vídeos de Neymar en Youtube, pero sigue evocando el recuerdo de Messi en cada partido. Ante el Benfica tuvo una actuación deslumbrante. En el primer gol del partido quebró a Florentino con el mismo gesto messiánico que fulminó a Boateng en 2015.

Marcó Raphinha, pero el partido será recordado como la primera gran noche de Lamine en la Champions. Su segunda gran acción, un golazo, estuvo a la altura de la primera con un golpeo irreal. Un gesto más propio de una vaselina que de un disparo desde fuera del área que acabó en la escuadra. Lamine pareció parar el tiempo y el balón entró en cámara lenta.

Un Barça mayúsculo

Lo disfrutaron los aficionados que se acercaron al estadio y pudieron presenciar un Barça mayúsculo. Un equipo que contó con la contundencia de Raphinha, autor de dos goles (son ya 27 esta temporada), el genio de Lamine y esa sociedad deliciosa que forman Pedri y Olmo. Los dos supieron interpretar como nadie los caminos interiores que acercaban al Barça al gol. El Barça tiene en estos mediocampista dos auténticos facilitadores.

El canario volvió a protagonizar uno de esos partidos que lo han convertido en el mejor mediocampista del mundo. También aquello que en la NBA llaman two-way player, jugadores con una aportación tan valiosa en ataque como en defensa.

Otra de las grandes noticias fue el encuentro de Alejandro Balde, a la altura de los mejores laterales del mundo. De Balde siempre se destaca su importancia en el equipo por cómo abre el campo, pero a menudo sus mejores eslalons llegan por dentro. Así fue ante un Benfica incapaz de frenar su explosividad con balón. Los portugueses llegaron a empatar el partido en la primera parte tras un córner bien ejecutado pero fue un espejismo. Al Barça le bastó la primera mitad para arrollar al Benfica (3-1) y espera rival en cuartos: será el Dortmund o el Lille.

A los dos le sobran argumentos para temer a los de Flick. El Barça compite con las virtudes de la juventud: quiere hacer historia sintiéndose especial, es incapaz de regularse y, aunque puede ser temerario, es imposible no sentirse vivo viéndolos jugar.